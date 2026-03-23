فورمولا 1 جائزة اليابان الكبرى

ماسا يهاجم قوانين 2026: "تجاوزات وهمية" وفوارق 5 ثوانٍ… هذا أمر سيئ

وجّه فيليبي ماسا انتقادات حادة لقوانين الفورمولا 1 الجديدة لعام 2026، معتبرًا أن ما يحدث حاليًا لا يرقى إلى مستوى المنافسة الحقيقية.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
فيليبي ماسا

فيليبي ماسا

الصورة من قبل: كارل بينجهام/ صور لات

في مقابلة مع صحيفة "Diario Sport"، عبّر ماسا عن استيائه من شكل السباقات هذا الموسم، مشيرًا إلى أن العديد من التجاوزات التي نشهدها لا تعكس صراعًا فعليًا على الحلبة.

حيث قال: "على الفورمولا 1 أن تفهم ما هي القوانين الصحيحة، لأن ما يحدث الآن ليس ممتعًا". 

وأردف: "هذه ليست أمورًا يريد أحد رؤيتها. نعم، نرى الكثير من التجاوزات، لكنها ليست حقيقية، بل تجاوزات وهمية".

وأضاف مؤكدًا أن طبيعة القيادة تغيّرت بشكل سلبي لأن السائقين يريدون الضغط إلى الحدود القصوى.

فقال: "في الفورمولا 1، يجب على السائقين القيادة على الحد الأقصى، وهذا ما يريد الناس رؤيته". 

وأكمل: "لكن الآن، السائق يتصرف نوعًا ما كمهندس. هذا ليس جيدًا، ويجب مراجعة القوانين بشكل عاجل".

Watch: اف1 في أسبوع: مرسيدس تكشف أنيابها وفيراري تحاول الضغط.. موسم كارثي لـ فيرستابن وتقلبات أستون مارتن!

كما أشار إلى الفوارق الكبيرة بين الفرق، والتي وصفها بالمقلقة.

حيث أضاف: "العام الماضي، أنهينا الموسم بفوارق ربما تصل إلى 1.5 ثانية بين جميع السيارات، أما الآن فنرى فوارق تصل إلى 5 ثوانٍ. هذا أمر مخيف بالفعل".

واختتم حديثه بالتأكيد على تضارب المصالح داخل البطولة:

"حاليًا، لن ترغب الفرق القوية في التغيير، بينما الفرق الأقل تنافسية ستطالب به. لكن على الاتحاد الدولي للسيارات والفورمولا 1 أن يفهما ما هو الأفضل للرياضة".

تعكس تصريحات ماسا حالة الجدل المتصاعدة حول قوانين 2026، في وقت تتزايد فيه الانتقادات من داخل وخارج الحلبة بشأن جودة السباقات ومستقبل المنافسة.

