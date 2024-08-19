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ماسا يكشف أكثر زميل عانى معه في الفورمولا واحد

كشف فيليبي ماسا هوية الزميل الذي تسبب له بأكبر قدر من المعاناة طوال مسيرته في الفورمولا واحد.

فيليبي ماسا

فيليبي ماسا

الصورة من قبل: كارل بينجهام/ صور لات

اعترف ماسا بأنه لم يعانِ خلال زمالته مع الأسطورة الألمانية مايكل شوماخر ضمن صفوف فيراري، بنفس القدر الذي عاناه حين كان زميلاً لـ فرناندو ألونسو.

تعلم البرازيلي الكثير من زمالته مع البارون الأحمر، مايكل شوماخر، حين بات زميلاً له في فيراري قادماً من ساوبر موسم 2006، بينما بات زميلاً لـ كيمي رايكونن في الموسم التالي.

لكن ماسا اعترف بأن زمالته مع ألونسو كانت الأكثر صعوبة بالنسبة له على الإطلاق.

وكان يُعتبر البرازيلي حينها نجماً صاعداً في الفورمولا واحد حين انضم إلى فيراري كبديل عن روبنز باريكيللو، وبات أقرب المنافسين على اللقب في 2008 حين حقق انتصارين في أول مواسمه كسائق لـ فيراري.

ومع دخول ألونسو كزميل لـ ماسا، أثبت نفسه على أنه أسرع من ماسا ضمن الفريق.

ولعلّ من أبرز الأمثلة على الرسائل اللاسلكية الشهيرة، كانت بينه وبين مهندس سباقه روب سميدلي خلال سباق ألمانيا 2010، حين قال له: "فرناندو أسرع منك".

وضمن معرض كلامه مع "UOL Esporte" حول فترته ضمن صفوف فيراري وما تعلمه من شوماخر، تكلم ماسا حول تأثير بطل العالم سبع مرات مؤكداً أنه كان هائلاً لأن العلامة الإيطالية كانت مستعدة لتنفيذ كل ما يطلبه، معترفاً أن زمالته مع ألونسو كانت الأكثر صعوبة.

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فقال: "ليس من السهل أن تكون بجانب السائق رقم واحد (مايكل شوماخر). القوة التي يمتلكها سائق من هذا المعيار ضمن الفريق هائلة للغاية".

وأردف: "في حال اتخذ قراراً ما، فإن الفريق سينفذه. ذلك ليس وضعاً سهلاً، وفي بعض الأحيان عليك تحمّل بعض الأمور وتلك ليست مهمة يسيرة".

وتابع: "لكنني أعتقد أنني عانيتُ أكثر حين كنت زميلاً لـ ألونسو، أكثر من شوماخر".

واسترسل: "الوضع كزميل لـ شوماخر كان غريباً بشكل متميز، لأن فيراري استثمرت في سائق يافع مثلي، وكان شوماخر كذلك في نهاية مسيرته آنذاك مع فيراري".

يشار إلى أن ماسا زامل ألونسو ضمن صفوف فيراري لأربعة مواسم، ليصبح أحد أكثر السائقين خوضاً للسباقات مع فيراري، قبل أن ينتقل إلى ويليامز في 2014، وما زال يشارك ضمن منافسات سباقات ستوك كارز البرازيلية حتى اليوم.

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