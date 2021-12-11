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ماسا يرى في قيادة فيرشتابن "بعض القذارة" ويخشى تكرار حادثة سينا وبروست

قال فيليبي ماسا سائق الفورمولا واحد السابق والذي شارك في آخر جولات ستوك كارز برو 2021 في إنترلاغوس، أن قيادة ماكس فيرشتابن خلال حادثته مع لويس هاميلتون كانت تحمل "بعض القذارة".

ماسا يرى في قيادة فيرشتابن "بعض القذارة" ويخشى تكرار حادثة سينا وبروست

ضمن مقابلة مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" تكلم ماسا عن رأيه في الحادثة المثيرة للجدل التي جمعت فيرشتابن وهاميلتون في البرازيل.

فقال: "أعتقد أنها كانت نتاجاً للمنافسة الشديدة بين الفريقَين والسائقَين".

وأكمل: "لقد وصلنا إلى سباقٍ أعتقد أن التوتر خلاله كان أكثر من المعتاد، ومن وجهة نظري كانت قيادة ماكس قذرة بعض الشيء".

وتابع: "لقد حمل ما حصل بعض السلبية تجاهه، حين وصل إلى السباق الختامي متعادلاً في النقاط مع هاميلتون".

وأردف: "وفقاً لجميع المؤشرات، فإن مرسيدس متفوقة، وسنرى ما سيحصل في السباق الختامي".

وأضاف: "هل سيكون سباقاً اعتيادياً أم مجرد منافسة أم معركة قذرة، وهذا ما سيعني تدخلَ الاتحاد الدولي للسيارات ’فيا’، ولن يكون بالطبع أمراً جيداً للرياضة".

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وحين سُئِل إن كانت هناك إمكانية لتكرار حادثة إيرتون سينا وآلان بروست سيئة السمعة في أبوظبي، لم ينفِ ماسا هذه الاحتمالية.

فقال: "أعتقد أنه ليس بالاحتمال المستحيل، أعتقد أنه أمر وارد الحدوث".

وتابع: "لأننا رأينا ما حصل في آخر سباق".

وأردف: "لذا أعتقد أن الخيارات التي اتخذها فيرشتابن في آخر سباق قد تعني أن قرارات ’فيا’ قد تحسم اللقب".

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