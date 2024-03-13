ماسا يرفع دعوى قضائية ضد "فيا" والفورمولا واحد بسبب خسارته لقب 2008

أكد ممثل عن ماسا يوم الاثنين الماضي بأنه تم اتخاذ إجراء قضائي قُدّم إلى المحكمة العدلية العُليا ضدّ ثلاثة أطراف، وذلك لقاء خسارته لقب العالم في سباقات الفورمولا واحد لموسم 2008 لصالح لويس هاميلتون سائق مكلارين، حيث يعتقد بأن ما حصل في سنغافورة كان يجب تفاديه.

وفيما يُدعى بفضيحة "كراش غايت" ذائعة الصيت، تعمّد نيلسون بيكيه الابن سائق رينو حينها، التسبب بحادثة وذلك للسماح بدخول سيارة الأمان الأمر الذي صبّ لصالح زميله آنذاك فرناندو ألونسو، الذي أحرز الفوز بالسباق وأنهى هاميلتون ثانياً، بينما فشل ماسا في تسجيل النقاط.

وضمن مقابلة العام الماضي، ادعى إكليستون أنه كان هناك ما يكفي من المعلومات حينها للتحقيق فيما جرى وشطب نتيجة السباق.

لكن عرّاب الفورمولا واحد السابق أوضح لاحقاً أنه لا يتذكر تلك المقابلة.

وتم إصدار بيان من قبل شركة المحاكاة التي تمثّل ماسا، أكدت فيه على أن البرازيلي ينتظر توضيحاً من قبل "فيا" والفورمولا واحد حيال فضيحة "كراش غايت" تلك على ضوء تصريحات إكليستون وأنه يريد تعويضات لقاء الخسارة المعنوية والمادية التي تعرض لها بسبب ذلك.

لكن لم يتم تقديم أي رد على ذلك البيان، وبالتالي قرر ماسا المواصلة ورفع دعوى قضائية رسمية.

وأثيرت تكهنات مؤخراً بأن ماسا يسعى لتسوية بمبلغ يتراوح بين 60 - 150 مليون يورو.

وامتنعت الفورمولا واحد عن التعليق حين تواصل معها موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال المسألة.