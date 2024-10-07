ماسا يدعم فيرستابن: "لم يتجاوز الحدود"

تلقى فيرستابن عقوبة خدمة عامة، وذلك بعد أن تلفظ بشتيمة خلال المؤتمر الصحفي في سنغافورة.

وكردّ فعل احتجاجي، التزم الهولندي بالصمت وبإجابات مقتضبة قصيرة للغاية خلال المؤتمر الصحفي الذي تلا التصفيات.

وبدوره، انتقد ماسا العقوبة التي تلقاها فيرستابن، مؤكداً أنه لم يتجاوز الحدود.

فقال في تصريح لـ "RacingNews365": "في الحياة وفي الرياضة، هناك حدود حيال ما يمكنك أولا يمكنك قوله، لكنني أعتقد أن ماكس لم يتجاوز الحدود".

وأكمل: "العقوبة قاسية، وعلى الرياضة ألا تفقد جانب المرح واللحظات الجنونية".

وأردف: "في كرة القدم كذلك، يتفاعل اللاعبون مع ما يجري، وفي بعض الأحيان، يكون هذا جزءاً من الرياضة".

واختتم: "العقوبة التي تلقاها ماكس، غير جيدة".