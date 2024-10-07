ماسا يدعم فيرستابن: "لم يتجاوز الحدود"
قدم فيليبي ماسا سائق الفورمولا واحد الدعم، الدعم إلى ماكس فيرستابن سائق ريد بُل بعد عقوبة الشتائم التي تلقاها الهولندي.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
تلقى فيرستابن عقوبة خدمة عامة، وذلك بعد أن تلفظ بشتيمة خلال المؤتمر الصحفي في سنغافورة.
وكردّ فعل احتجاجي، التزم الهولندي بالصمت وبإجابات مقتضبة قصيرة للغاية خلال المؤتمر الصحفي الذي تلا التصفيات.
وبدوره، انتقد ماسا العقوبة التي تلقاها فيرستابن، مؤكداً أنه لم يتجاوز الحدود.
فقال في تصريح لـ "RacingNews365": "في الحياة وفي الرياضة، هناك حدود حيال ما يمكنك أولا يمكنك قوله، لكنني أعتقد أن ماكس لم يتجاوز الحدود".
وأكمل: "العقوبة قاسية، وعلى الرياضة ألا تفقد جانب المرح واللحظات الجنونية".
وأردف: "في كرة القدم كذلك، يتفاعل اللاعبون مع ما يجري، وفي بعض الأحيان، يكون هذا جزءاً من الرياضة".
واختتم: "العقوبة التي تلقاها ماكس، غير جيدة".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
هورنر: أمامنا عمل كبير قبل أوستن رغم التقدم الفعليّ
ريد بُل تخشى خروج فيرستابن بعد تأكيد وجود بند فكّ ارتباط في عقده
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
ماركو عن بقاء بيريز مع ريد بُل: لا ضمانات في الفورمولا 1
ماركو: رحيل أعضاء من ريد بُل إلى فرق أخرى هو "تطوّر طبيعي" للفريق الناجح
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أحدث الأخبار
هاميلتون يشرح سبب تراجع مرسيدس بعد العطلة الصيفية
ماسا يدعم فيرستابن: "لم يتجاوز الحدود"
هورنر: أمامنا عمل كبير قبل أوستن رغم التقدم الفعليّ
كلير ويليامز: فكرة العمل سابقاً مع سترول "تدفعني للجنون"
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات