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ماسا يدعم فيرستابن: "لم يتجاوز الحدود"

قدم فيليبي ماسا سائق الفورمولا واحد الدعم، الدعم إلى ماكس فيرستابن سائق ريد بُل بعد عقوبة الشتائم التي تلقاها الهولندي.

خلدون يونس
خلدون يونس
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

تلقى فيرستابن عقوبة خدمة عامة، وذلك بعد أن تلفظ بشتيمة خلال المؤتمر الصحفي في سنغافورة.

وكردّ فعل احتجاجي، التزم الهولندي بالصمت وبإجابات مقتضبة قصيرة للغاية خلال المؤتمر الصحفي الذي تلا التصفيات.

وبدوره، انتقد ماسا العقوبة التي تلقاها فيرستابن، مؤكداً أنه لم يتجاوز الحدود.

فقال في تصريح لـ "RacingNews365": "في الحياة وفي الرياضة، هناك حدود حيال ما يمكنك أولا يمكنك قوله، لكنني أعتقد أن ماكس لم يتجاوز الحدود".

وأكمل: "العقوبة قاسية، وعلى الرياضة ألا تفقد جانب المرح واللحظات الجنونية".

وأردف: "في كرة القدم كذلك، يتفاعل اللاعبون مع ما يجري، وفي بعض الأحيان، يكون هذا جزءاً من الرياضة".

واختتم: "العقوبة التي تلقاها ماكس، غير جيدة".

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