ماسا يجمع فريقاً قضائياً لتقييم مراجعة جدل لقب 2008 في الفورمولا واحد
يبدو أن فيليبي ماسا يمضي قدماً لتقييم إمكانية وجود أرضية قضائية تمنحه فرصة تغيير نتيجة لقب موسم 2008 في الفورمولا واحد.
كما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" سابقاً فإن ماسا بدأ يفكّر في مثل هذه الخطوة منذ تعليقات بيرني إكليستون عرّاب الفورمولا واحد ورئيسها الفخري السابق حيال معرفة البطولة بفضيحة "كراش غيت" في 2008 خلال سباق سنغافورة، قبل وقت كافٍ للتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة خلال الموسم، لكن مسؤولي البطولة حينها لم يتدخلوا.
لكن لم يتم التحقيق في الحادثة التي تعمّدها نيلسون بيكيه الابن سائق رينو حينها والتي منحت زميله فرناندو ألونسو الفوز، إلا في العام التالي، حينها كان من المتأخر جداً اتخاذ أية إجراءات لتغيير نتيجة السباق.
ونظراً لأن ماسا خسر اللقب بفارق نقطة واحدة لصالح لويس هاميلتون، فإن مجريات سباق سنغافورة كانت محورية للغاية في تقرير اللقب.
حيث أوضح ماسا أن اعترافات إكليستون تكفي لدفعه للتفكير إن كانت هناك خيارات قانونية يمكن اتباعها.
"هناك قوانين، هناك الكثير من الأمور التي - وفقاً للبلد - لا يمكنك بسببها العودة 15 عاماً للوراء لحلّ مشكلة ما" قال البرازيلي في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم".
وأكمل: "لكنني أنوي دراسة الوضع، دراسة ما تقوله القوانين. يجب أن نحظى بفكرة حيال ما يمكننا فعله".
وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن ماسا يعمل مع فريق من المحامين لتقييم الوضع والبحث عن إمكانية وجود أرضية قانونية لدفع المسألة للأمام.
وبالتالي فإنه ومن الآن فصاعداً لن يُدلي بأية تصريحات علنية حيال ذلك، حتى الوصول للخطوات النهائية.
يشار إلى أن اللوائح الرياضية لا تسمح بالاحتجاجات على أي سباق ولا تمنح حق المراجعة بعد انقضاء 14 يوماً كاملاً.
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