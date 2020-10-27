ماسا: هاميلتون يتفوّق على شوماخر من ناحية الموهبة

أصبح هاميلتون السائق الأكثر حصدًا للانتصارات في تاريخ الفورمولا واحد خلال جائزة البرتغال الكبرى، ليرفع رصيده إلى 92 انتصارًا.

كما أنّه يقترب من معادلة رقم شوماخر القياسيّ الآخر عبر سبعة ألقابٍ عالميّة، وهو ما ألهب المقارنة بينهما أكثر في الفترة الحاليّة.

وسبق لماسا الفائز بـ 11 سباقًا في الفورمولا واحد متابعة السائقَين عن قرب، وذلك بعد أن جاور شوماخر في صفوف فيراري، بما في ذلك قيادتهما معًا في موسم 2006.

في الأثناء كان هاميلتون منافس البرازيلي لعددٍ من الأعوام، بما في ذلك معركتهما على لقب بطولة العالم في 2008.

وفي حين أنّه اعترف بأنّ أفضل مقارنة ستكون لو كانا زميلَين، يشعر ماسا بأنّه يملك بعض المعارف والمعلومات حول المقارنة بينهما.

وبحديثه ضمن البرنامج الإذاعي "فاست لين"، قال ماسا أنّ شوماخر يتفوّق على صعيد أخلاقيّات العمل: سواءً اللياقة أو إعدادات السيارة ولم يكن يتفوّق عليه أحدٌ في ذلك – لكنّ هاميلتون يتمتّع بموهبة طبيعيّة أكثر على الأرجح.

وقال البرازيلي: "من الصعب جدًا المقارنة بينهما. لم أتسابق مع لويس في ذات الفريق. تحتاج لوضعهما معًا في ذات السيارة، وفهم البيانات والمقارنة بينهما".

وأكمل: "لكنّهما مدهشان وموهوبان ومختلفان، وكلاهما سائقٌ مكتملٌ في الكثير من الجوانب".

ثمّ تابع: "سأقول بأنّه من الناحية التقنيّة، فإنّ مايكل يتفوّق. لا أرى لويس يعمل بكثافة مع المهندسين، ويفهم كلّ شيء على الصعيد التقنيّ. لا أعتقد بأنّه يعرف السيارة بأكملها".

وأردف: "كان مايكل يتدرّب بشكلٍ مدهش جسديًا، كان مايكل جيّدًا جدًا من الناحية التقنيّة. لست متأكّدًا من أنّ هاميلتون يتدرّب بذات المستوى، لكنّه حقًا ليس كذلك من الناحية التقنيّة".

وواصل شرحه بالقول: "لكنّه يقوم بكلّ شيء على نحوٍ مثالي. ربّما حتّى على جانب الموهبة، بل ربّما هو أكثر موهبة من شوماخر على صعيد الموهبة. كونه يمكنه القيام بالأمور على نحوٍ مثالي من دون بذل ذات الجهد".

كما أشار ماسا إلى قدرات هاميلتون الخام كانت واضحة لدى وصوله إلى الفورمولا واحد في 2007، حيث نافس على اللقب بالرغم من تواجده إلى جوار فرناندو ألونسو بطل العالم مرّتين في مكلارين.

وقال ماسا: "كان من الواضح أنّ لويس سائقٌ موهوبٌ جدًا منذ بداية مسيرته".

وأردف: "لم يفز باللقب في 2007 لأنّه ارتكب بعض الأخطاء، وربّما كان يفتقد بعض الخبرة في بعض السباقات. أذكر في الصين عندما تعرّض لحادث عند مدخل خطّ الحظائر، توقّف على المنطقة الحصويّة. في النهاية لم يفز بالبطولة بسبب بعض الأخطاء، كما كان عليه منافسة ألونسو في ذات الوقت".

وأكمل: "لكنّ ذلك أظهر تمتّعه بالموهبة، أظهر أنّه مختلف، أنّ بوسعه التغلّب على أيّ سائق. أظهر ذلك كمذ العام الأوّل، حتّى ألونسو، وأظهر كذلك موهبة مدهشة... تغلّب على فرناندو ضمن عامه الأوّل في الفورمولا واحد".

واختتم بالقول: "أرقامه تُظهر قدراته وما هو قادرٌ على فعله. تُواصل الأرقام إظهار ذلك، كونه سيكسر جميع الأرقام القياسيّة في الفورمولا واحد، الانتصارات هذا العام، وسيتعادل مع مايكل على صعيد عدد الألقاب، وهو أمرٌ لا يُصدّق".