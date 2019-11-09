ماسا: لوكلير قد يفوز بلقب الفورمولا واحد قبل فيرشتابن

قال البرازيلي، الذي حقّق 11 انتصارًا في الفورمولا واحد مع فيراري خلال فترة تواجده التي امتدّت إلى 8 مواسم في مارانيللو، أنّه معجب بشكلٍ كبير بطريقة استقرار لوكلير في الحظيرة الإيطاليّة.

ويعتقد ماسا أنّ الخصال التي أظهرها أصيل موناكو خلال موسمه الثاني فقط في الفورمولا واحد تُشير إلى امتلاكه ما يلزم ليفوز باللقب العالمي قريبًا.

"إنّه شابٌ موهوبٌ جدًا، لكنّ أكثر ما فاجأني هو ذهنيته، وقدرته على التعامل مع الضغط" قال ماسا لموقعنا "موتورسبورت.كوم" ضمن حوارٍ حصري.

وأضاف: "لا أعلم إن كان أسرع أم أبطأ من فيرشتابن، لكنّ سبعة أقطاب انطلاق أولى في عامه الأوّل مع فيراري تروي الكثير. ارتكب بعض الأخطاء، لكنّني أعتقد بأنّ علينا الأخذ بالحسبان أنّه لا يزال يملك خبرة محدودة في الفورمولا واحد وكان هذا عامه الأوّل في صفوف فريق قمّة".

وأردف: "إنّه بطل عالم مستقبلي، وأعتقد بأنّنا لن ننتظر كثيرًا لذلك. لا أستبعد تحقيقه لذلك الهدف حتّى قبل فيرشتابن".

وقال ماسا أنّه من السهل التقليل من قدر الضغط الناجم عن التسابق لصالح فيراري، ما جعل موسم لوكلير أكثر إثارة للإعجاب.

وعندما سُئل عن مدى صعوبة التأقلم على الحياة في فيراري، أجاب: "عليك أن تكون جاهزًا على عدّة أصعدة. عليك تعلّم كيفيّة التعامل مع وسائل الإعلام، والجماهير والشخصيّة التي عليك تقمّصها عندما تُدرك أنّك تقود لصالح فيراري".

وأكمل: "ليس ذلك بالأمر السهل، وشارل تعامل مع ذلك بشكلٍ مثالي. إنّه شخصٌ جيّد، وهو أكثر ذكاءً ممّا أُشيد به".