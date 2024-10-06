ماسا: فيرستابن سيتفوق على نوريس في معركة اللقب رغم صراعات ريد بُل الداخلية

حتى قبل بداية الموسم، عصفت الدراما بفريق ريد بُل وذلك وسط الدعوى التي رفعتها إحدى الموظفات على كريستيان هورنر مدير الفريق حيث ادعت أنه تصرف معها بشكل غير لائق.

لكن تم رفض هذه الدعوى، وبقي البريطاني ضمن منصبه، رغم الجدل الكبير الذي تسببت به هذه الواقعة، وتحذيرات يوس فيرستابن والد ماكس، المتكررة من انهيار الفريق في حال بقاء هورنر.

لاحقاً، تم الإعلان عن خروج آدريان نيوي عبقري التصميم من ريد بُل وانضمامه إلى أستون مارتن، بينما سيترك موظفان هامان آخران: جوناثان ويتلي و ويل كورتني، صفوف الفريق للانتقال إلى آودي ومكلارين على التوالي.

"هذا ما حذّرت منه. يمكن أن نرى خروج الكثير من الموظفين" قال يوس فيرستابن في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

إضافة لهذا، فإن ريد بُل باتت تواجه منافسة شديدة من قبل مكلارين على لقبَي البطولة، وقد نجحت مكلارين بالفعل بتصدر الترتيب العام لبطولة المصنعين.

ماسا بدوره، يتفق مع يوس فيرستابن حول أن الصراعات ضمن الفريق صعّبت الأمور على ريد بُل.

فقال في تصريح لـ "RN365": "مشاكل الجدل والصراعات السياسية ضمن الفريق لا تساعد ضمن معركة اللقب".

وأكمل: "لكن، ما زالت أمامنا ستة سباقات، ونحن ضمن مرحلة قد يتغيّر فيها كل شيء".

وتابع: "تقوم مكلارين بعمل رائع حالياً، لكن المهمة ليست سهلة فيما يتعلق بلقب السائقين".

وأردف: "ماكس قوي جداً وموهوب للغاية، وهو سائق رائع حقاً".

وأضاف: "لكن ما يحصل ضمن الفريق ليس جيداً، ولا يساعد الفريق حالياً".

واختتم: "ما زلت أعتقد أن ماكس سيفوز ببطولة السائقين، لكنني أعتقد أن بطولة المصنعين ستذهب إلى مكلارين".