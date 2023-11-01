ماسا سيتغيب على الأرجح عن مجريات جولة البرازيل تزامناً مع الدعوى القضائية
يبدو أن فيليبي ماسا سيتغيب عن التواجد ضمن مجريات جولة الفورمولا واحد في بلده البرازيل، تزامناً مع الدعوى القضائية التي رفعها حيال أحقيته بلقب موسم 2008.
وظف البرازيلي محاميين لتقييم دعوى قضائية حيال ما يشعر أنها "مؤامرة" تعرض لها حرمته من لقب موسم 2008، الذي حققه لويس هاميلتون حينها.
ويرى ماسا أن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" وإدارة الفورمولا واحد، كانا على علم بما حصل أثناء فضيحة "كراش غيت" - حين تعمّد نيلسون بيكيه الابن التسبب بحادثة في سباق سنغافورة أدت لدخول سيارة الأمان وساعدت زميله فرناندو ألونسو على الفوز بالسباق - لكنهما لم تتصرفا بالشكل الصحيح.
ويعتقد ماسا أنه لو تم التصرف بالشكل الصحيح وشطب نتيجة سباق سنغافورة، فإنه كان ليُتوج باللقب الذي خسره بفارق نقطة واحدة لصالح هاميلتون.
ومع بقاء المسألة مفتوحة دون حلّ واضح، فإن فريق ماسا القضائي ينتظر توضيحاً من قبل "فيا" وإدارة البطولة، بالتالي فإنه ابتعد عن التواجد ضمن بادوك الفورمولا واحد، ولم يتواجد في جولتي إيطاليا واليابان.
ومع اقتراب البطولة من موطنه، ولكونه البطل المحلي، فإن التوقعات كانت تشير لأنه ربما سيتواجد في إنترلاغوس.
لكن وضمن معرض كلامه مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" أشار ماسا إلى أنه سيتغيب على الأرجح عن التواجد في الجولة، كما لم يُطلب منه تأدية واجباته هناك كسفير للرياضة.
فقال: "الأمر الوحيد الذي طُلب مني هو عدم التواجد في جولة مونزا. كنت سأتجه لليابان (كسفير) لكنني لم أفعل".
وأردف: "فيما يتعلق بالبرازيل، لم نناقش شيئاً بعد، ليس لدينا أي عقد منذ ذلك الحين قبل مونزا، حتى الآن، لذا…".
وحين سُئِل إن كان يرغب بالتواجد بصفته الشخصية، أجاب ماسا: "أعتقد أنني لن أفعل. سأذهب للسباقات فقط بصفتي سفيراً".
وأكمل: "لكنني أحترم الوضع القانوني الحالي مئة بالمئة، ربما إلى درجة عدم تواجدي في الجولات".
وتابع: "لكنني لم أتلق أية دعوة، وليست هناك نقاشات حول دوري كسفير، لذا لا أعتقد أنني أتوقع ذهابي".
يشار إلى أن ماسا صرّح عدة مرات بأنه هدفه من الدعوى القضائية هو تغيير نتيجة لقب موسم 2008.
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