ماسا حول الدعوى القضائية ضد "فيا": "هذه ليست معركة مع لويس هاميلتون"

اتخذ ماسا إجراءات قانونية على أمل إلغاء نتيجة بطولة العالم لموسم 2008، التي خسرها بفارق نقطة واحدة فقط لصالح سائق مكلارين آنذاك، لويس هاميلتون.

ويركز ماسا في الدعوى على فضيحة "كراش غيت" (Crashgate)، حين طلب فريق رينو من سائقه آنذاك نيلسون بيكيه الابن، التسبب بحادثة عمداً خلال سباق جائزة سنغافورة الكبرى، مما استدعى دخول سيارة الأمان وأتاح الفرصة لزميله في الفريق فرناندو ألونسو لانتزاع الفوز.

في ذلك الوقت، كان ماسا في الصدارة، لكن دخول سيارة الأمان تسبب بحدوث خطأ أثناء وقفة صيانة فريق فيراري، حيث حاول ماسا الخروج بينما كان خرطوم الوقود ما يزال متصلاً بسيارته، مما اضطره إلى التوقف وخسارة السباق، منهياً في المركز الثالث عشر بدلاً من الحصول على 10 نقاط كانت لتساعده في البطولة.

وخلال الجولة الختامية في البرازيل، بدا أن ماسا قد فاز بالبطولة عندما أنهى السباق، لكن هاميلتون انتزع اللقب بعد تجاوزه لسائق تويوتا تيمو غلوك في المنعطف الأخير، ليحتل المركز الخامس ويضمن الفوز بالبطولة.

وفي حال نجح ماسا، فسيفقد هاميلتون أحد ألقابه السبعة، حيث يطمح البريطاني المخضرم حالياً لتحقيق لقبه الثامن مع فريق فيراري مع الاقتراب من نهاية مسيرته.

وضمن مقابلة مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، سُئِل ماسا عما إذا كان قد تحدث إلى هاميلتون بشأن القضية، فأجاب ببساطة: "لا".

وأوضح ماسا أن هاميلتون ليس محور غضبه، بل يركز على ما حدث في سباق سنغافورة، حيث يشعر أن النزاهة الرياضية قد تضررت.

حيث قال البرازيلي: "بصراحة، ليست هذه معركة ضد لويس. لويس لا علاقة له بهذه الدعوى".

وأكمل: "المسألة تتعلق بما حدث في السباق، وهو أمر ليس جيداً للرياضة".

يشار إلى أن ماسا كان في حالة صدمة حقيقية بعد خسارته لقب موسم 2008، ولم يقترب من الفوز بالبطولة مرة أخرى في مسيرته.