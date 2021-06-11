مازيبين يوضّح شائعات إكماله الخدمة العسكرية الروسية

صعد مازيبين للفورمولا واحد هذا العام ضمن صفوف هاس، وذلك بعد ترقيته من الفورمولا 2، إذ سجّل أفضل نتائجه حتى الآن بحلوله في المركز الـ 14 في أذربيجان نهاية الأسبوع الماضي.

لكنّ تقارير برزت على الإنترنت الأسبوع الماضي تُفيد بأنّ مازيبين ربما يكون مطالبًا بإكمال الخدمة العسكرية في موطنه روسيا بعد تعليقات منسوبة لوالده ديميتري، خلال حدث اقتصادي مؤخّرًا في سان بطرسبرج.

وتستمرّ الخدمة العسكرية في روسيا عادة لعام واحد للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عامًا، ولكن مع بعض الاستثناءات.

وقد أوضح مازيبين ردًّا على تلك التكهنات بأنّه "يعي بأن هنالك أحاديث حول تلك المسألة"، لكنّه شرح أنّه يخضع بالفعل للحصص المطلوبة من أجل إكمال المتطلبات بجوار دراسته للحصول على الدرجة الجامعية جامعة موسكو.

حيث قال: "من جهتي، الوضع واضح جدًا. أدرس في الجامعة، وفي روسيا هنالك خدمة عسكرية إلزامية، ولكنّ هنالك طريقتان لتأديتها، إذا ما كنت لائقًا بالقدر الكافي".

وأضاف: "الخيار الأول هو إتمام دراستك الجامعية ومن ثمّ الالتحاق بالخدمة لمدة عام. والخيار الآخر هو إذا ما كنت مؤهلًا بالقدر الكافي من حيث لياقتك البدنية ونتائجك الدراسية، فبمقدورك أن تلتحق بما يُدعى جيش النخبة، والذي يتم إكماله على نحو مختلف تمامًا".

وتابع: "يكون يومًا واحدًا في الأسبوع، حيث تتعلم أن تكون ضابط احتياط. ويتطلب ذلك ثلاثة أعوام، لكن يُطلب منك الحضور ليوم واحد فقط في الأسبوع، ويكون على الأغلب ضمن حصة دراسية. وهذا ما أقوم به لعامين بالفعل الآن. وبالطبع سأواصل ذلك لعام إضافي من أجل التخرّج كضابط احتياط".

وأكمل: "قبل خمسة أيام اجتزت الامتحان النهائي في الجامعة وأتممت أربعة أعوام جامعية، حيث أواصل الآن للحصول على درجة ماجيستير ثانية في وقت لاحق خلال العامين المُقبلين".

هذا ودرس مازيبين الاقتصاد واللغات خلال درجة الماجيستير الأولى، والتي أكملها كذلك بجوار مهامه كسائق خلال مسيرته في الجي بي3 والفورمولا 2 في الأعوام الأخيرة.