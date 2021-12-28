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مازيبين يعطي لنفسه تقييم 4 من 5 لصموده ضمن أولى مواسمه في الفورمولا واحد

قيّم نيكيتا مازيبين أول موسم له في الفورمولا واحد في 2021 بـ 4 من 5، وذلك لصموده خلال العراقيل التي واجهته ضمن ما وصفه ببعض اللحظات "بالغة الصعوبة".

مازيبين يعطي لنفسه تقييم 4 من 5 لصموده ضمن أولى مواسمه في الفورمولا واحد

خاض الروسي موسمه الأول في الفورمولا واحد مع فريق هاس، وذلك بعدما أكمل موسم الفورمولا 2 في 2020 في المركز الخامس، بينما كانت أفضل نتائجه في 2021 الحلول بالمركز الـ 14 في جائزة أذربيجان الكبرى.

ومع امتلاك هاس لأبطأ سيارة طوال الموسم، فقد عانى مازيبين في آخر شبكة الانطلاق، حيث كان ينافس في معظم الوقت فقط في مواجهة زميله ميك شوماخر.

واعترف مازيبين أنه أكثر فخرًا بالطريقة التي ضغط بها خلال ذلك العام الصعب، لكنه يرى أنه كان بمقدوره القيام بعمل أفضل في التاقلم مع متطلبات الرياضة.

حيث قال: "أنهيت دراستي في المدرسة قبل 4 أعوام وتلك كانت آخر مرة أتلقى فيها علامات ولا أفتقد ذلك كثيرًا في الحقيقة".

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وأضاف: "لا أعتقد مطلقًا أنه ينبغي أن تحصل على 5 من 5، كون ذلك يعني الامتياز (العلامات في المدراس الروسية من 2 إلى 5)، ولا أعلم ما هو الامتياز. اليوم قد أكون ممتازًا ولكن يمكن أن أدرك غدًا أن بمقدوري القيام بالمزيد".

وتابع: "لذلك فإن 4 هو التقييم الأقصى الذي يمكنني منحه لنفسي. أعتقد 4 من أجل الصمود خلال ذلك الموسم، كوننا واجهنا العديد من اللحظات الصعبة للغاية".

وأكمل: "ربما يكون التقييم 3 من ناحية التأقلم، لأن تلك لم تكن نقطة قوتي وأحاول تحسين ذلك الجانب".

وأردف: "ارتكبت بعض الأخطاء كذلك، مثل ما حدث في سباق البحرين وبعض الأحداث الأخرى عندما لم أشعر بأنني أدّيت بشكل جيد أو حاولت بشكل كبير ومن ثم خسرت لفتي مثل ما حدث في البرازيل، عندما اعتقدت بأن لدينا فرصة للتفوق على ويليامز في التصفيات أو أننا سنمر إلى القسم الثاني من التجارب التأهيلية".

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