مازيبين يشكّ في نقله لأسلوب قيادته العدائيّ إلى الفورمولا واحد

سجّل مازيبين مشاركته الأولى في الفورمولا واحد هذا الشهر مع فريق هاس إثر ترقيته من الفورمولا 2 التي حلّ خامسًا فيها العام الماضي.

وأكمل الروسي الموسم المنقضي بـ 11 نقطة عقوبة بعد سلسلة من الحوادث وهو ما تركه على بُعد نقطة وحيدة من حظرٍ من المشاركة في سباق.

لكنّ الروسي قال أنّه غير قلقٍ حيال ذلك في الفورمولا واحد، قائلًا أنّه يحتاج لأسلوب قيادة مختلف مع هاس بالنظر إلى أنّه لم يعد يُنافس على البطولة.

وقال حيال ذلك: "ليس الأمر كما لو أنّني خائف لأنّني واثقٌ من أنّ ذلك لن يحدث. أمضيت الكثير من الوقت في النظر في القوانين ودراستها وفهمها وفهم الخطّ الرفيع فيها".

وأكمل: "مثلما قال أحد أعظم السائقين: إن لم تغتنم فجوة موجودة، فإنّك لست سائق سباقات، وأعتقد بأنّ ذلك ينطبق على كلّ سائق في الفورمولا واحد".

وأضاف: "تحتاج للتمتّع برغبة السعي وراء كلّ فرصة من أجل بلوغ ذلك، إذ لو لم تفعل ذلك فسيفعل ذلك أحدٌ آخر. لكنّك تتجاوز الحدّ المسموح في بعض الأحيان".

وأردف: "لا يعود القرار لي، بل للمراقبين. مثلما قلت فإنّ لكلّ أحدٍ وظيفة في الفورمولا واحد. ولست مراقبًا ولا حكمًا، لذا أحترم قراراتهم الصائبة حيال بعض تلك المحاولات".

ثمّ تابع: "لكنّني واثقٌ من أنّكم لن تروا ذلك يحدث في الفورمولا واحد في الأعوام القادمة، ذلك لأنّك تعتمد أسلوب قيادة مختلفًا عندما تُنافس على اللقب بالمقارنة مع ما يكون عليه عندما تُنافس في الخلف".