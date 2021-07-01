مازيبين يشعر أن فارق الوزن "غير المقبول" لسيارته "يؤثر عليه بشكل كبير"

كشف مازيبين الأسبوع الماضي أن سيارته أثقل في الوزن من سيارة زميله شوماخر، ما يجعله يشعر وكأنه "جزرة على وشك أن تُؤكل من قبل الأرنب".

وشرح غونتر شتاينر مدير فريق هاس قبيل جائزة النمسا الكبرى على حلبة ريد بُل رينغ، أن الفارق في الوزن "ضئيل".

لكنه أشار إلى أن الهيكل الجديد الأخف وزناً لسيارة الروسي سيصل بعد العطلة الصيفية.

فقال: "نحن نبني هيكلاً جديداً منذ ما يقارب الشهر. لكن الخطة تتمحور حول توافره بغضون ستة أو سبعة سباقات، بعد العطلة الصيفية".

وتابع: "الهيكل الحالي يُبطئه. لكن ليس كثيراً".

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من جهته، أوضح مازيبين أن وجهة نظر شتاينر تأتي من موقعه في خط الحظائر لكونه لا يدري "الشعور خلف مقود السيارة لفترة 71 لفة".

فقال: "يحق للجميع إبداء رأيهم، وقد يكونون محقين، لكنني واثق أن هذا يؤثر بشكل كبير".

وأكمل: "لأن الفارق يؤثر في طريقة توزيع وزن السيارة والإعدادات. هناك عدة عوامل من الناحية الميكانيكية".

وتابع: "لكن، أود القول وبشكل عام، أن هذا أمر غير مقبول. إنه يصعّب مهمتي بشكل كبير".

واختتم: "لكن لدي فريق جيد جداً من المهندسين الذين يساعدونني في موسمي كناشئ على فهم الأمر، والتعامل مع الوضع بشكل أفضل".