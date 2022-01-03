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فورمولا 1 أخبار

مازيبين يشعر أنه مستعدٌ لدخول معركة فرق الوسط في موسم 2022

قال نيكيتا مازيبين سائق فريق هاس للفورمولا واحد أنه مستعدٌ مئة في المئة لمنافسة فرق الوسط في الموسم المقبل في حال قدم له فريقه سيارة أفضل.

مازيبين يشعر أنه مستعدٌ لدخول معركة فرق الوسط في موسم 2022

خاض الروسي موسمه الأول كناشئ مع العلامة الأمريكية في 2021، كزميل للألماني ميك شوماخر، حيث خاضا معارك متواصلة بينهما على متن نفس السيارة التي لم تخضع لأية تحديثات طوال الموسم.

لكن بالرغم من بعض الأخطاء، يشعر مازيبين أنه تعلم الكثير وهذا ما سيساعده على استخلاص أفضل ما ستقدمه سيارة 2022.

وحين سُئِل إن كان يشعر بأنه مستعدٌ للانضمام إلى معارك فرق الوسط، ردّ مازيبين: "بالطبع. أشعر أنني جاهز مئة في المئة".

ويرى الروسي أن بعض اللمحات من الموسم المنصرم، أثبتت ما بوسعه القيام به.

فقال: "خضت بعض المعارك الجيدة في مواجهة سيارات أسرع، وكنت مرتاحاً حينها. بالنسبة لي، الأمر الأهم هو المنافسة وطريقة التعامل مع السيارة خلالها".

وتابع: "أشعر أنني أمتلك ما يكفي من الثقة. أذكر أنني كنت خائفاً جداً في أول سباق لي على حلبة البحرين، لأن السيارات طويلة جداً وعريضة".

وأردف: "لكنني الآن في موقع جيد، بالتالي فإن قيادة سيارة متوازنة وأفضل من الناحية التنافسية، سيسهّل من مهمتي".

وتابع: "لكن بالنسبة لي، تحقيق النتائج هو الهدف. وفي 2021، حتى عندما كنتُ أتفوق على زميلي، إلا أنه من الصعب الشعور بالرضى حيال المركز الـ 19".

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وأكد الروسي الشاب عدم وجود حلّ سحري يقلب أداءه وأداء السيارة بين ليلة وضحاها. فقال: "أعتقد أن موسمي الأول بشكل عام كان إيجابياً. حققت خطوات كبيرة إلى الأمام سواء على صعيد ثقتي أو فهمي للنقاط التي يجب العمل عليها".

واختتم: "خضت سباقات جيدة وأخرى صعبة. الفورمولا واحد ليست ثابتة، ليس هناك حلول سحرية، لكنني أعتقد أنني في موقع جيد للسعي لتحقيق أهدافي".

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