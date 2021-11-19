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مازيبين يتغيّب عن التجارب الحرة الثانية في قطر

لن يشارك نيكيتا مازيبين في التجارب الحرة الثانية لجائزة قطر الكبرى بعدما اضطرّ فريقه هاس تغيير هيكل سيارته عقب التجارب الحرة الأولى.

مازيبين يتغيّب عن التجارب الحرة الثانية في قطر

كشفت هاس قبل ساعة من انطلاق الحصة الثانية للتجارب الحرة على حلبة لوسيل الدولية أن مازيبين استُبعد من المشاركة في التجارب الثانية بعدما اكتشف الفريق تضرّر هيكله.

وقد علّق متحدّث باسم فريق هاس على ذلك قائلًا: "نيكيتا مازيبين لن يشارك في التجارب الحرة الثانية نتيجة التغيير الضروري للهيكل بعد التجارب الأولى".

وقد تم تأكيد أن تلك الخطوة أتت إثر "الضرر الذي تعرضت له السيارة في التجارب الحرة الأولى".

وكان مازيبين قد سبق وعانى مع هيكل هاس خلال موسمه الأول في الفورمولا واحد، لكنّه حصل على واحد جديد لجائزة بلجيكا الكبرى في أغسطس/آب الماضي، والذي شعر بعده بأن وتيرته "تحسّنت بشكل ضخم".

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لكن الروسي يتّجه الآن للعودة إلى الهيكل السابق والبقاء معه لما تبقى من جائزة قطر الكبرى.

جديرٌ بالذكر أنّ حصتي التجارب الحرة الأولى والثالثة تُقامان في النهار، بينما ستُقام التجارب الثانية في الساعة الـ 5 مساءً بالتوقيت المحلي - في ذات الوقت الذي ستنطلق فيه التصفيات والسباق.

هذا وأكمل مازيبين التجارب الافتتاحية في قطر في المركز الأخير، حيث قطع 16 لفة وأنهى الحصة بفارق 8 أعشار من الثانية خلف زميله ميك شوماخر.

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