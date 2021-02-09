مازيبين يتّجه للتسابق بعلم محايد في الفورمولا واحد بسبب الحظر الرياضي على روسيا

أعلنت محكمة التحكيم الرياضيّ "كاس" في ديسمبر الماضي إبقاءها على قرار حرمان روسيا من المشاركة في الأحداث الرياضيّة العالميّة، وذلك في ما يتعلّق بفضيحة المنشّطات المدعومة من الحكومة ومحاولات التغطية عليها خلال الألعاب الأولمبيّة الشتويّة في روسيا في 2014.

وأكّدت "كاس" خفض مدّة الحظر من أربعة أعوام إلى اثنين، ما يعني عدم مشاركة روسيا في الألعاب الأولمبيّة المقبلة ولا كأس العالم 2022.

وأعلن اتّحاد السيارات الروسي أنّه تلقّى توضيحات من "فيا" في ما يتعلّق بتحكيم "كاس" الأسبوع الماضي، حيث تمّ تأكيد تأثير القرار على السائقين المشاركين في البطولات العالميّة.

ذلك يعني أنّ مازيبين، الذي سيُسجّل مشاركته الأولى في الفورمولا واحد مع فريق هاس إثر ترقيته من الفورمولا 2، سيُحرم من التسابق تحت العلم الروسي في الموسمين المقبلين.

وسيُمنع السائقون المشاركون في بطولات "فيا"، التي تشمل أيضاً الفورمولا إي، و"دبليو آر سي"، و"دبليو إي سي" و"دبليو آر اكس" من استخدام العلم الروسي أو حتى استخدام كلمة "روسيا" أو "روسي".

وسيُسمح للسائقين بدعوة أنفسهم "رياضيين محايدين من روسيا"، وكذلك استخدام "روسيا" على بذلاتهم طالما أنّها مرفقة بعبارة "رياضيّ محايد".

كما يمنع القرار عزف النشيد الروسي في الأحداث المنضوية تحت مظلّة "فيا"، ما يعني أنّه لن يتمّ عزفه كذلك خلال جائزة روسيا الكبرى، ولا عند فوز سائق روسي خلال مراسم منصّة التتويج.

لكن يُسمح للمشجّعين برفع العلم الروسي في الأحداث الرسميّة، كما يُسمح للشخصيات الروسيّة الرسميّة بحضور الأحداث الرياضيّة، حيث كان الرئيس فلاديمير بوتين ضيفًا متواترًا على سباق الفورمولا واحد في سوتشي منذ ضمّه إلى الروزنامة في 2014.

ويبدو أنّ روبرت شفارتزمان ناشئ فيراري سيُسمح له بالتسابق بالعلم الروسي في الفورمولا 2 كونها ليست بمرتبة بطولة بالنسبة لتصنيف "فيا"، ما يضعها خارج إطار تحكيم "كاس".