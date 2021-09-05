مازيبين منزعجٌ ويضع اللوم على شوماخر لتعمّده تدمير لفّته في التصفيات

تجاوز شوماخر زميله مازيبين أثناء تحضيرهما للمحاولة الأخيرة في القسم الأوّل على حلبة زاندفورت، وكانا قريبين للغاية من بعضهما في المنعطف الأخير.

في الأثناء كان سيباستيان فيتيل بصدد إكمال لفّة سريعة ومع اقترابه من ثنائيّ هاس، فقد أُجبر على تخفيف سرعته، ما دفع المراقبين للتحقيق في الواقعة.

وقرّرت "فيا" في النهاية عدم اتّخاذ أيّة إجراءات إضافيّة، قائلة أنّه في حين تمّت إعاقة فيتيل، إلّا أنّه كانت هناك ستّ سيارات بطيةئ في المنعطف الأخير، ما كان يعني أنّ تلك لم تكن "إعاقة متعمّدة" وفق ما تنصّ عليه القوانين.

وتأهّل شوماخر ومازيبين في المركزين الـ 19 والـ 20 تواليًا، لكنّ الروسي كان غاضبًا، حيث قال: "أنا منزعجٌ للغاية لأكون صادقًا، ذلك لأنّ الوضع لم يكن من المفترض أن يكون بتلك الصعوبة مع الزحام".

وأضاف: "تعلمون كيف تسير قوانين العمل الجماعي في أيّ فريق فورمولا واحد، تكون أنت السيارة الأولى في جولة، والثانية في الجولة التالية. كان دوري لأكون السيارة الأولى نهاية هذا الأسبوع، سبق أن تجاوزت السيارة الأولى في إيمولا وتلقيت توبيخًا من الفريق".

وأكمل: "حدث هذا الآن لي للمرّة الثانية، تجاوزني زميلي ومن ثمّ وضعني في الزحام. دمّر ذلك محاولتي الأخيرة في التصفيات بشكلٍ متعمّد".

وأردف: "لست سعيدًا لأنّك إن فعلت ذلك مرّة عن جهل فلا بأس، لكن عندما تفعل ذلك مرّتين، فهذا متعمّد".

وواصل حديثه بالقول: "لا يجب أن يكون هناك توتّرٌ هكذا في الفريق، لذا أنا منزعجٌ جدًا".

وبحديثه عن تعليقات مازيبين، قال شوماخر لقناة "سكاي" الألمانيّة: "لا أعلم ما الذي يتحدّث عنه".

وأضاف: "لا أعلم إن كان طاقمه قد أخبره، لكنّني سألت مهندسي إن كان بوسعي تجاوزه لأنّ إطاراتي كانت باردة وهو عادة ما يُكمل لفّة أبطأ منّي للتحضير".

وأردف: "تلقيت الموافقة وتجاوزته بناءً على ذلك في مرحلة مبكّرة ومن ثمّ كان لاندو نوريس بيننا. لذا لا سبب لإحداث كلّ هذه الدراما، لم تتدمّر لفّته بسبب ذلك".

وأكمل: "أعتقد بأنّنا سنتحدّث بشأن ذلك داخليًا في الفريق وسيُعلّق غونتر شتاينر على ذلك. لكن من جانبي لم أقم بأيّ شيء خاطئ".