مازيبين لا يعلم متى سيعود إلى هيكل سيارته الأخف وزناً

في وقت سابق من الموسم، اشتكى الروسي حيال ثقل هيكل سيارته مقارنة بزميله ميك شوماخر.

وفي جولة بلجيكا، حصل مازيبين على هيكل أقل وزناً، حيث قال حينها أنه حسّن بشكل هائلٍ من وتيرته على مدار اللفة الواحدة.

لكن الروسي اضطر للعودة إلى الهيكل القديم الأثقل بعد الإضرار بسيارته خلال التجارب الحرة لجولة قطر التي أكملها مع الهيكل الأقدم.

حيث قال بعد سباق لوسيل: "مجدداً مع الهيكل الثقيل. كما قلت سابقاً، التوجيه جيد لكن عندما تحمل وزناً إضافياً فإنك لا تسجل الزمن المثالي".

وأكمل: "هناك سبب لعدم تناول السائقين طعاماً جاهزاً يتسبب بالسمنة! والهيكل الحاليُ بدين بعض الشيء بالنسبة لي".

وأردف: "من الواضح أنه بقي لدينا سباقان فقط. آمل أن أتمكن من العودة إلى الهيكل الأخف بحلول جولة أبوظبي الختامية".

وحين سُئِل عن الفارق في الوزن بينهما، قال: "كبير للغاية. هذه الرياضة كتومة جداً لناحية التفاصيل، لذا لا أعلم الفارق بالضبط. ويبدو أنه لا أحد يفضل الكلام عن هذا الأمر".

من جهته، أوضح غونتر شتاينر مدير الفريق أن الهيكل قابل للإصلاح لكن الفريق بحاجة للتأكد من جهوزيته ضمن الوقت المطلوب قبل اتخاذ القرار.

فقال: "نحن ننظر في المسألة. إنه قابل للإصلاح، لكن الشقّ كبير".

وأكمل: "لا فائدة من استعماله للموسم المقبل، لأننا لن نستعمل هذه الهياكل مجدداً".

واختتم: "بالنسبة لي، إنها جميعاً متماثلة. لكن هناك هيكل احتياطي آخر ونحن ننظر لنرى إن كان قابلاً للإصلاح ضمن الوقت المقرر".