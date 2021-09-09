تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / جائزة إيطاليا الكبرى موقع الثأر لهاميلتون؟ التالي / ويليامز تشرح قرارها بتفضيل ألبون على دي فريز في 2022
فورمولا 1 / جائزة هولندا الكبرى أخبار

مازيبين: "لا ضغائن" مع شوماخر "لكنني أرغب التواجد في الأمام"

قال نيكيتا مازيبين أنه لا يحمل "أيّة ضغائن" تجاه زميله ضمن صفوف هاس في الفورمولا واحد ميك شوماخر بعد التوتّر الذي اشتعل بينهما في زاندفورت، ولكنّه يريد "التواجد في الأمام".

مازيبين: "لا ضغائن" مع شوماخر "لكنني أرغب التواجد في الأمام"

جمعت مناوشات بين مازيبين وشوماخر خلال يومي السبت والأحد من جائزة هولندا الكبرى، ما دفع غونتر شتاير مدير فريق هاس إلى التخطيط لعقد محادثات مع سائقَيه قُبيل جولة مونزا نهاية هذا الأسبوع.

وكان مازيبين قد انزعج بعدما ادّعى بأنّ شوماخر أخلّ باتّفاق الفريق عبر تجاوزه على المسار قُبيل المحاولة الأخيرة لكل منهما في التصفيات يوم السبت، ما أفسد حصّة الروسي. فيما صرّح شوماخر بأنّه حصل على إذن من فريقه لتجاوز مازيبين.

علاوة على ذلك، انتاب الغضب شوماخر في سباق الأحد عندما قام مازيبين بحركة دفاعية متأخرة على الألماني على المقطع المستقيم في نهاية اللفة الافتتاحية، ما أجبر شوماخر على التراجع في اللحظة الأخيرة، لكنّه تعرض لضرر على الجناح الأمامي لسيارته.

وقال شوماخر بأن مازيبين "أفسد سباقه" واعترف عقب السباق بأن علاقته بزميله "بها مساحة للتحسّن".

فيما شعر مازيبين بأنّ حادثة زاندفورت لم توثر على علاقته بشوماخر، وأنها "كما هي تمامًا منذ بداية الموسم"، حيث اعترف بأنّه "كان هنالك بعض التوتر".

فقال: "بالنسبة لي، لا أهتم كثيرًا بهوية من أنافسه. أسابق باحترام، ولن أفرّط في أكثر مما ينبغي عليّ".

اقرأ أيضاً:

وعند سؤاله إذا ما كانت هنالك أيّة مشاكل بينه وبين شوماخر، قال الروسي: "لا ضغائن، لكنني أريد التواجد في الأمام".

من جهته، اختلف شتاينر على أنّه أمر جيّد أن يتصاعد التوتر بين سائقيه الناشئين في الوقت الحالي، قائلًا بأنه "لا يوجد أبدًا وقت جيّد لخوض مثل هذه الأمور".

"لقد سبق وتواجدت في ذلك الموقف، ولكننا سنحل المسألة" قال شتاينر.

وأكمل: "أعتقد بأن التوقيت كذلك يمثّل عاملًا، حيث أفضل أن يكون الآن عوض العام المُقبل لأكون صريحًا. فنحن في موقع حيث لدينا على الأقل بعض الوقت لحلّ الأمور".

المشاركات
التعليقات
جائزة إيطاليا الكبرى موقع الثأر لهاميلتون؟

المقال السابق

جائزة إيطاليا الكبرى موقع الثأر لهاميلتون؟

المقال التالي

ويليامز تشرح قرارها بتفضيل ألبون على دي فريز في 2022

ويليامز تشرح قرارها بتفضيل ألبون على دي فريز في 2022
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

جائزة إيطاليا الكبرى موقع الثأر لهاميلتون؟

2 س
2
فورمولا 1

فيراري ترى ازدواجية فيما يتعلق بالجدل حول محرك مرسيدس في الفورمولا واحد

4 س
3
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة إيطاليا الكبرى 2021

5 س
4
فورمولا 1

شتاينر: المنافسة "التي جرى تضخيمها" بين شوماخر ومازيبين ليست شخصية

6 دقيقة
5
فورمولا 1

ألفا روميو ترغب "صورة أوضح" من الفورمولا 2 قبل حسم مقعدها الثاني في الفورمولا واحد

1 س
أحدث الأخبار
شتاينر: المنافسة "التي جرى تضخيمها" بين شوماخر ومازيبين ليست شخصية
فورمولا 1

شتاينر: المنافسة "التي جرى تضخيمها" بين شوماخر ومازيبين ليست شخصية

سيدل يحثّ الفورمولا واحد ضدّ توسيع الروزنامة والسباقات الثلاثة المتتالية في 2022
فورمولا 1

سيدل يحثّ الفورمولا واحد ضدّ توسيع الروزنامة والسباقات الثلاثة المتتالية في 2022

1 س
ألفا روميو ترغب "صورة أوضح" من الفورمولا 2 قبل حسم مقعدها الثاني في الفورمولا واحد
فورمولا 1

ألفا روميو ترغب "صورة أوضح" من الفورمولا 2 قبل حسم مقعدها الثاني في الفورمولا واحد

1 س
ويليامز تشرح قرارها بتفضيل ألبون على دي فريز في 2022
فورمولا 1

ويليامز تشرح قرارها بتفضيل ألبون على دي فريز في 2022

1 س
مازيبين: "لا ضغائن" مع شوماخر "لكنني أرغب التواجد في الأمام"
فورمولا 1

مازيبين: "لا ضغائن" مع شوماخر "لكنني أرغب التواجد في الأمام"

2 س
أحدث ملفات الفيديو
سلسلة ThinkingForward: مقابلة مع ماتيا بينوتو 18:41
فورمولا 1
07-09-2021

سلسلة ThinkingForward: مقابلة مع ماتيا بينوتو

لفة افتراضية على حلبة زاندفورت 01:24
فورمولا 1
01-09-2021

لفة افتراضية على حلبة زاندفورت

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى 29:21
فورمولا 1
31-08-2021

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى "الكارثي"

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان 01:59
فورمولا 1
24-08-2021

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021 29:56
فورمولا 1
05-08-2021

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021

الأكثر شعبية اليوم

جائزة إيطاليا الكبرى موقع الثأر لهاميلتون؟
فورمولا 1 فورمولا 1

جائزة إيطاليا الكبرى موقع الثأر لهاميلتون؟

فيراري ترى ازدواجية فيما يتعلق بالجدل حول محرك مرسيدس في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري ترى ازدواجية فيما يتعلق بالجدل حول محرك مرسيدس في الفورمولا واحد

مواعيد عرض جائزة إيطاليا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة إيطاليا الكبرى 2021

شتاينر: المنافسة "التي جرى تضخيمها" بين شوماخر ومازيبين ليست شخصية
فورمولا 1 فورمولا 1

شتاينر: المنافسة "التي جرى تضخيمها" بين شوماخر ومازيبين ليست شخصية

ألفا روميو ترغب "صورة أوضح" من الفورمولا 2 قبل حسم مقعدها الثاني في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

ألفا روميو ترغب "صورة أوضح" من الفورمولا 2 قبل حسم مقعدها الثاني في الفورمولا واحد

ويليامز تشرح قرارها بتفضيل ألبون على دي فريز في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

ويليامز تشرح قرارها بتفضيل ألبون على دي فريز في 2022

 نوفيل: لا أحد يتجرأ على مواجهة "فيا" بشأن السيارات الجديدة
دبليو آر سي دبليو آر سي

 نوفيل: لا أحد يتجرأ على مواجهة "فيا" بشأن السيارات الجديدة

هورنر: 0.1 ثانية هي الفارق بين ريد بُل ومرسيدس ضمن معركة اللقب
فورمولا 1 فورمولا 1

هورنر: 0.1 ثانية هي الفارق بين ريد بُل ومرسيدس ضمن معركة اللقب

أحدث الأخبار

شتاينر: المنافسة "التي جرى تضخيمها" بين شوماخر ومازيبين ليست شخصية
فورمولا 1 فورمولا 1

شتاينر: المنافسة "التي جرى تضخيمها" بين شوماخر ومازيبين ليست شخصية

سيدل يحثّ الفورمولا واحد ضدّ توسيع الروزنامة والسباقات الثلاثة المتتالية في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

سيدل يحثّ الفورمولا واحد ضدّ توسيع الروزنامة والسباقات الثلاثة المتتالية في 2022

ألفا روميو ترغب "صورة أوضح" من الفورمولا 2 قبل حسم مقعدها الثاني في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

ألفا روميو ترغب "صورة أوضح" من الفورمولا 2 قبل حسم مقعدها الثاني في الفورمولا واحد

ويليامز تشرح قرارها بتفضيل ألبون على دي فريز في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

ويليامز تشرح قرارها بتفضيل ألبون على دي فريز في 2022

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.