مازيبين: "لا ضغائن" مع شوماخر "لكنني أرغب التواجد في الأمام"

جمعت مناوشات بين مازيبين وشوماخر خلال يومي السبت والأحد من جائزة هولندا الكبرى، ما دفع غونتر شتاير مدير فريق هاس إلى التخطيط لعقد محادثات مع سائقَيه قُبيل جولة مونزا نهاية هذا الأسبوع.

وكان مازيبين قد انزعج بعدما ادّعى بأنّ شوماخر أخلّ باتّفاق الفريق عبر تجاوزه على المسار قُبيل المحاولة الأخيرة لكل منهما في التصفيات يوم السبت، ما أفسد حصّة الروسي. فيما صرّح شوماخر بأنّه حصل على إذن من فريقه لتجاوز مازيبين.

علاوة على ذلك، انتاب الغضب شوماخر في سباق الأحد عندما قام مازيبين بحركة دفاعية متأخرة على الألماني على المقطع المستقيم في نهاية اللفة الافتتاحية، ما أجبر شوماخر على التراجع في اللحظة الأخيرة، لكنّه تعرض لضرر على الجناح الأمامي لسيارته.

وقال شوماخر بأن مازيبين "أفسد سباقه" واعترف عقب السباق بأن علاقته بزميله "بها مساحة للتحسّن".

فيما شعر مازيبين بأنّ حادثة زاندفورت لم توثر على علاقته بشوماخر، وأنها "كما هي تمامًا منذ بداية الموسم"، حيث اعترف بأنّه "كان هنالك بعض التوتر".

فقال: "بالنسبة لي، لا أهتم كثيرًا بهوية من أنافسه. أسابق باحترام، ولن أفرّط في أكثر مما ينبغي عليّ".

وعند سؤاله إذا ما كانت هنالك أيّة مشاكل بينه وبين شوماخر، قال الروسي: "لا ضغائن، لكنني أريد التواجد في الأمام".

من جهته، اختلف شتاينر على أنّه أمر جيّد أن يتصاعد التوتر بين سائقيه الناشئين في الوقت الحالي، قائلًا بأنه "لا يوجد أبدًا وقت جيّد لخوض مثل هذه الأمور".

"لقد سبق وتواجدت في ذلك الموقف، ولكننا سنحل المسألة" قال شتاينر.

وأكمل: "أعتقد بأن التوقيت كذلك يمثّل عاملًا، حيث أفضل أن يكون الآن عوض العام المُقبل لأكون صريحًا. فنحن في موقع حيث لدينا على الأقل بعض الوقت لحلّ الأمور".