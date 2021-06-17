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مازيبين: على شوماخر ألا يتوقّع "منافسة سهلة" بعد اعتذار باكو

قال نيكيتا مازيبين أنّ ميك شوماخر لا يُمكنه توقّع "منافسة سهلة" بعد الحركة المثيرة للجدل في اللفة الأخيرة على زميله ضمن صفوف هاس في سباق باكو.

مازيبين: على شوماخر ألا يتوقّع "منافسة سهلة" بعد اعتذار باكو

جمعت معركة ثنائي هاس مازيبين وشوماخر في اللفة الأخيرة من سباق جائزة أذربيجان الكبرى قبل أسبوعين، اقتنص فيها الألماني المركز الـ 13.

لكنّ شوماخر انزعج من تحرّك مازيبين إلى اليمين على سرعة عالية بينما كان يحاول تجاوزه ُقبيل خط النهاية، وذلك بعد نفاد طاقة بطارية سيارة الروسي.

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وصرّحت هاس عقب السباق بأنّها قامت "بتصفية الأجواء" بين سائقَيها، إذ كشف شوماخر بأنّ مازيبين قد اعتذر له بعد مشاهدته مقطع فيديو للواقعة.

وعلى هامش جائزة فرنسا الكبرى نهاية هذا الأسبوع، أوضح مازيبين أنّه "لا يعتقد بأنه كانت هنالك حادثة" حيث "عادت كلتا السيارتين إلى منطقة الصيانة".

فقال: "اعتقدت بأنّه اختار الخط الداخلي، فيما اختار هو الخط الخارجي، وعندما رأيت أنه التزم به، تراجعت، كوننا في النهاية لا ننافس على أيّة نقاط ونتيجة الفريق لها الأولوية".

وأضاف: "أعتقد بأن هنالك مناخ إيجابي بيننا إن صح القول، داخل الفريق، ولطالما كان الوضع هكذا منذ اليوم الأول، وسيظل هكذا. كلانا سائقان يافعان نضغط إلى الحدود القُصوى، ومن وقت لآخر قد نصل إلى تلك النقطة".

وتابع: "لكن كما قلت في البداية، طالما أن السيارتين تعودان من دون أضرار إلى منصة الصيانة، فأرى بأنّ الأمور على ما يرام مع مدير الفريق".

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وعند سؤاله عن اعتذاره لشوماخر، قال مازيبين أنه اعتقد بأن المحادثات داخل الفريق كان ينبغي أن تبقى خاصة، مُضيفًا أنه اعتذر بسبب شعور الألماني بانزعاج حيال الحادثة.

فقال: "أعتقد بأنّ نقاشاتنا داخل الفريق ينبغي أن تبقى داخل الفريق. مع ذلك، وطالما أنه تمّ ذكر المسألة، فقد اعتذرت إليه، كونه كان منزعجًا للغاية".

وأكمل: "ولكن من المهم للغاية ألّا يتوقّع منافسة سهلة فيما بيننا، أو أنني لن أقوم مطلقًا بحجزه خلفي، لسبب أو لآخر. لكنني بالتأكيد لم أتوقع تواجده في الموقع الذي كان فيه خلال السباق".

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