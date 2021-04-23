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مازيبين تفاجأ من مستوى حدة المنافسة في الفورمولا واحد

اعترف نيكيتا مازيبين أنه تفاجأ من مستوى حدّة المنافسة في بطولة العالم للفورمولا واحد، لكنه ما يزال محافظًا على رباطة جأشه في التعامل مع التحديات التي تواجهه.

مازيبين تفاجأ من مستوى حدة المنافسة في الفورمولا واحد

عانى الروسي عقب انضمامه إلى عالم الجائزة الكبرى، حيث واجه عدد من الانزلاقات، الحوادث والانتقادات من منافسيه وضعته تحت الأضواء.

لكن وبعد عبوره العلم الشطرنجي للمرة الأولى خلال سباق جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، يشعر مازيبين بأنّه يحقق التقدم المطلوب، ولا سيّما بالنظر إلى مدى صعوبة خطوة الصعود إلى منافسات الفورمولا واحد على الناشئين.

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وبالحديث عن طبيعة منحنى التعلّم الذي وجده هو وزميله ميك شوماخر بين الفورمولا 2 والفورمولا واحد، قال مازيبين: "من الواضح بأننا في ذات الوضع. لكن الفورمولا واحد كانت محتدمة بشكل مفاجئ بالنسبة لي حتى الآن".

وأضاف: "كنت أعلم بأن المنافسة هنا ستكون قوية، لكن حصتي التصفيات اللتين خضتهما كانتا محتدمتين للغاية. الوقت أقصر، وهنالك الكثير من الأمور التي تحدث. لذلك نعم، أمامي منحنى تعلّم كبير".

وبالرُغم من مشاركة مازيبين في حادثة اللفة الأولى مع نيكولاس لاتيفي في سباق إيمولا، بعدما قطع سائق ويليامز المسار أمامه، لكن سيارته هاس لم تعان أي ضرر وكان قادرًا على إكمال السباق.

ويشعر مازيبين بأن عبوره العلم الشطرنجي مثّل دفعة كبيرة بالنسبة له، حيث أنه أضاع أميالًا ثمينة في في الجولة الافتتاحية لهذا الموسم في البحرين جرّاء انزلاقه وانسحابه في اللفة الافتتاحية.

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حيث قال: "من المهم للغاية مواصلة التعلم، وأنا على منحنى تصاعدي في الوقت الحالي. لكن ما يزال هنالك الكثير من العمل أمامنا. إنها سلسلة مختلفة تمامًا عما اعتدت عليه، ونعم، إنها متطلبة بشكل كبير".

وتابع: "أثق بشكل كبير أننا سأمضي بضع سنوات على الأقل في هذا البادوك، لذلك لن أبدأ بالفزع بعد".

واختتم: "هنالك الكثير لتخسره من خلال الضغط الزائد عوضًا عن إيجاد بضعة أعشار من الثانية. إنه تقدم تدريجي، وهو ما أنا بحاجة للتركيز عليه، وأقوم بذلك فعلًا".

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