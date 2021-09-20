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مازيبين: الهيكل الجديد للسيارة "حسّن بشكل هائل" من وتيرتي

أكد نيكيتا مازيبين أن هيكل سيارته هاس الجديد الذي يستعمله منذ جائزة بلجيكا الكبرى، قد حسّن بشكل كبير من وتيرته خلال التصفيات في الفورمولا واحد.

مازيبين: الهيكل الجديد للسيارة "حسّن بشكل هائل" من وتيرتي

يشعر الروسي أن أداءه خلال النصف الأول للموسم قد تأثر بعض الشيء بهيكل السيارة الأكثر وزناً من ذلك الذي يستعمله زميله ميك شوماخر في سيارته.

وافق الفريق على استعمال هيكل أكثر خفة لسيارة مازيبين بعد العطلة الصيفية، لكن غونتر شتاينر مدير الفريق شكّك في أن ذلك سيتسبب بأي تحسن في الوتيرة لأن الفارق في الوزن ليس كبيراً.

وبالرغم من أن مازيبين لم ينجح حتى الآن بالتفوق على زميله شوماخر ضمن التصفيات، لكنه يرى أن هناك تغيراً ملحوظاً فيما بات بوسعه تحقيقه مع السيارة، خاصة في أيام السبت.

فقال: "أعتقد أن وتيرتي على مدار اللفة الواحدة قد تحسنت بشكل هائل منذ التجارب الحرة الأولى في بلجيكا".

وتابع: "أعتقد أن الجميع يعلم ما الذي تغير منذ تلك الحصة. لذا من الجيد أن أعلم أنه بوسعي الثقة بإحساسي".

وأردف: "الأمر الجيد هو أن الوتيرة باتت موجودة، وما زال أمامنا موسم طويل. أنا واثق من أن الوضع لن يسير إلا نحو الأفضل، بسبب الثقة التي اكتسبتها وكنت قد خسرتها سابقاً في بداية الموسم".

نيكيتا مازيبين، هاس

نيكيتا مازيبين، هاس

تصوير: صور موتورسبورت

وأشار مازيبين إلى أنّه من المنطقي تماماً توقع تحسّن السرعة بفضل الهيكل الأقل وزناً.

فقال: "وفقاً لقوانين الفيزياء، كلما كان الوزن الذي تدخل به المنعطف أكبر، كلما كانت الارتكازية التي تحتاجها للمواصلة بنفس السرعة أكبر".

وتابع: "من الواضح أن سيارتنا لا تولد الكثير من الارتكازية، وبالتالي كلما زاد الوزن مع الدخول إلى المنعطف، كلما زاد الانزلاق".

واسترسل: "لذا كلما كانت السيارة أخف وزناً، كلما كان بوسعها تقديم سرعة أعلى، بشكل موازٍ لما يقدمه زميلي".

وأردف: "أعتقد أنني قد تحسنتُ وبشكل مفاجئ بعد ذلك. وخطوت خطوة بالاتجاه الصحيح. وبالنسبة لي، هذا أمر واضح للغاية".

واختتم: "لقد كنت أسعى بشدة للحصول على موقع مماثل (لزميلي) منذ فترة طويلة، وأنا مسرور لأنني تمكنتُ من ذلك. لكن كسائق ناشئ ينافس نجوماً يمتلكون خبرات كبيرة، ما زال أمامي الكثير لأتعلمه".

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