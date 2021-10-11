مازيبين: "القيادة العمياء" خلف الرذاذ كادت تتسبب بحادثة مع هاميلتون

تعرض سائق هاس إلى الكثير من الرذاذ نظراً لتواجده في آخر الترتيب خلال سباق تركيا، بينما تم تجاوزه بلفة من قبل السيارات الأخرى.

وشعر مازيبين أن الرذاذ كان أسوأ في تركيا وأن مستويات الرؤية كانت ضعيفة، خاصة مع الأمطار التي هطلت قبل السباق.

وخلال اللفة 28 كان هاميلتون يتجه لتجاوز الروسي بلفة على خط التسابق ضمن المنعطف 11، لكن كادت أن تحصل حادثة بينهما واضطر هاميلتون للمناورة بسيارته بعيداً.

ولم يقرر الحكام منح مازيبين أية عقوبة بالرغم من أنهم نظروا في الواقعة.

وأكد سائق هاس أنه سيعتذر من هاميلتون حيال ما حصل، ملقياً اللوم على الرذاذ وقلة المعلومات التي قدمها له فريقه حيال تواجد هاميلتون خلفه.

فقال: "بداية، متأسف جداً لهاميلتون. لقد كنت أشتكي للفريق ولم يكن بوسعي رؤية شيء في مرآتي، وكنت بحاجة لبعض التوجيهات حيال وضع السيارات خلفي، لأن الرذاذ كان كثيفاً. كانت تلك قيادة عمياء".

وأردف: "عندما تتجاوزك السيارات، ليس مرة بل مرتين حتى، فإن الوضع كارثي حقاً. أنا مسرور لنجاحي بعدم التعرض لحادثة، لكنني سأرى لويس وسأعتذر له".

بالمقابل، شعر لاندو نوريس كذلك بأن الرذاذ كان أسوأ في تركيا مقارنة بباقي الحلبات نظراً للأوساخ التي كانت متجمعة على سطح المسار والتي اختلطت مع الرذاذ.

فقال: "لم يكن بوسعي رؤية شيء، كنت خائفاً حقاً حيال مدى سوء الوضع في اللفة الأ,لى، لكنني تمكنت من توسيع الفارق والسيطرة على السيارة بشكل جيد منذ ذلك الحين".

وتابع: "أعتقد أن ذلك حصل بسبب بقاء المياه على سطح المسار لفترة من الوقت. كما أنه لم يجف بالكامل، حيث بقيت مياه على المسار".

واسترسل: "ذلك أمر سيء للغاية وبقي الوضع أسوأ لفترة أطول من باقي الحلبات. كانت الوضع أشبه بمياه مخلوطة بالزيوت، إضافة إلى أن الرؤية لم تكن جيدة، خاصة مع المياه التي تنساب على الخوذة".

من جهته، ألقى يوكي تسونودا اللوم على الرذاذ المتسخ في انزلاقه الذي خرّب سباقه، إذ لم يكن قادراً على الرؤية في مرآته واعتقد أن هناك سيارة خلفه ما أجبره على الضغط بشكل أكبر قبل انزلاق سيارته.

فقال: "تعرضت لانزلاق وكنت أحاول الإسراع أكثر. لم تكن المرآة نظيفة، ولم يكن بوسعي رؤية شيء بسبب الرذاذ المتسخ والغبار".

واختتم: "لم أكن قادراً على الرؤية، اعتقدت أن هناك سيارة خلفي لذا كان علي الضغط، لتنزلق السيارة، وهذا ما خرّب سباقي. ذلك أمر مؤسف. كنا قادرين على تحقيق النقاط، لهذا أنا محبط".