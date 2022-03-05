مازيبين: الخطوات التي كان من الممكن اتخاذها للبقاء في الفورمولا واحد "تم تجاهلها"

أعلنت هاس صباح اليوم السبت فسخ تعاقدها مع مازيبين والراعي الرئيسي الروسي "أورالكالي" - الشركة المملوكة لوالده - ليخسر مقعده في الفورمولا واحد لموسم 2022.

ويأتي ذلك القرار ردًا على الاجتياح الروسي لأوكرانيا، حيث توقّع العديد من الدول حول العالم العقوبات على روسيا.

وقد ردّت اتحادات رياضة السيارات حول العالم على ذلك الوضع بطريقتها الخاصة، فيما حظرت "فيا" مشاركة المتنافسين من روسيا وبيلاروسيا تحت أعلام بلديهم.

بينما حظرت منظمة رياضة السيارات في المملكة المتحدة بشكل مباشر مشاركة المتنافسين من كلا البلدين في أية أحداث تحت لوائها وعلى أرضها.

وبالنظر إلى علاقات عائلة مازيبين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فسرعان ما أحاط الغموض بمستقبل نيكيتا في الفورمولا واحد.

وضمن بيان نشره على صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي، قال مازيبين: "أعزائي المتابعين والمشجعين، أنا محبط جدًا بعد معرفة فسخ عقدي في الفورمولا واحد".

وأضاف: "بينما أتفهم الصعوبات الحالية، لكن قوانين فيا ورغبتي تقبّل الشروط المطروحة من أجل مواصلة التسابق تمّ تجاهلهم تمامًا ولم يتم اتباع أيّة عملية في خطوة أحادية الجانب".

وتابع: "إلى أولئك الذين حاولوا تفهم الوضع، شكرًا جزيلًا لكم. أنا ممتن للوقت الذي قضيته في الفورمولا واحد وآمُل أن يكون بوسعنا جميعًا التواجد سويًا من جديد في أوقات أفضل. سيكون لدي المزيد لقوله في الأيام المُقبلة".

هذا ولم تعلن هاس عن أية تفاصيل أخرى فيما يتعلق من سيحل مكان الروسي ومكان الراعي الرئيسي للفريق.

لكن وضمن حوار له على هامش تجارب برشلونة الشتوية الشهر الماضي، كان غونتر شتاينر مدير الفريق قد صرّح بأن بييترو فيتيبالدي سائق الاختبار لدى هاس سيكون المرشّح الأول في حال خسارة مازيبين لمقعده.