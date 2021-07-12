مازيبين: الجانب التقني للفورمولا واحد "أعقد بكثير" مما كنت أتوقّع

صعد مازيبين من الفورمولا 2 إلى الفورمولا واحد لهذا الموسم مع فريق هاس، لكنّه عانى من أجل مجاراة وتيرة زميله بالفريق ميك شوماخر خلال القسم الأول من الموسم.

وقد تفوّق مازيبين لمرة واحدة فقط على شوماخر في التصفيات والسباق ضمن السباقات التي أنهياها سويًا - في موناكو - لكنّه كشف مؤخّرًا بأنّ الفريق وجد بأنّ هيكله أثقل بعض الشيء من زميله.

هذا وستوفّر هاس هيكلًا جديدًا لسيارة "في.اف-21" بعد العطلة الصيفية لمعالجة المشكلة التي يواجهها الروسي ويرى بأنّ لها "تأثير كبير للغاية" على تأدياته.

وعند سؤاله عمّا يتوقّع الحصول عليه من الهيكل الأخف بمجرد تقديمه، كشف مازيبين بأنه استخدمه بالفعل في موناكو، حيث تمكن من إكمال السباق أمام شوماخر.

فقال: "لقد قدت تلك السيارة فقط في موناكو، حصلت عليها فقط لسباق وحيد".

وأضاف: "إنه فارق حسابي وجسدي. نحن كسائقين نكون في وضع يتعيّن علينا فيه القتال في مواجهة كل 800 غرام أو كيلوغرام من وزننا، في بعض الأحيان نشرب مياه أقل بعض الشيء لضمان أن نكون في أخف وزن ممكن للتصفيات".

وتابع: "بعد ذلك، وإذا ما تخسر 4 كلغ في الهيكل، فسيشكّل ذلك فارقًا كبيرًا على المقاطع المستقيمة الطويلة على كل حلبة، مثل بول ريكار أو النمسا، ومن ثمّ سنذهب إلى سيلفرستون".

وأكمل: "من الصعب الجزم في الوقت الحالي حول ما أتوقّعه، كونه علينا الانتظار ورؤية ما سيحصل".

هذا وسبق وتحدّث مازيبين حول شعوره "بالضياع الكبير" عندما حاول الوصول للإعدادات المثالية على سيارته هاس بسبب الحزمة الانسيابية الصعبة، واصفًا إيّاها من بين "الأكثر صعوبة مما قاده في مسيرته".

فقال: "أنا جديد للغاية على الفورمولا واحد. ما أزال أستكشف هذه الأمور (ذلك التأثير الكبير لوزن السيارة)".

وأردف: "على سبيل المثال، لم يكن ذلك الجانب ليحظى بأهمية كبيرة في الفورمولا 2، لكنني أرى بأن الفورمولا واحد تمثّل بيئة ذات أداء عال للغاية. إذ بدأت أدرك بأن الجانب التقني للأمور أعقد بكثير مما كنت أتخيل بالتوجه إلى بداية العام".