واجه جميع ناشئي البطولة موسماً صعباً في 2021، لكن على مازيبين بشكل خاص أن يثبت الكثير بعد مرور أربعة سباقات حتى الآن. وبينما اصطدم يوكي تسونودا بالجدار في إيمولا خلال التصفيات، ومن ثم حادثة ميك شوماخر خلف سيارة الأمان، لكن حادثة مازيبين في اللفة الأولى على حلبة البحرين ومن ثم حادثته مع نيكولاس لاتيفي في إيمولا، وضعاه تحت الأضواء مباشرة.

ونظراً لكونه ابن الملياردير الروسيّ - علاوة على الفيديو المثير للجدل له، بعد خبر ترقيته للقيادة مع هاس - فإنّ نيكيتا يواجه كمية كبيرة من السلبية على قنوات التواصل الاجتماعي.

نيكيتا مازيبين، هاس تصوير: صور موتورسبورت

ويعي الروسي الشاب ضرورة تغيير الرأي العام عنه، حيث أجاب حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال البداية الصعبة للغاية لمسيرته في الفورمولا واحد: "إنها ليست سهلة، لكن وبكل صراحة لم أكن أتوقعها أن تكون سهلة".

وأكمل: "عندما يتوافر 20 مقعداً فقط لجميع سائقي العالم، لذا من الطبيعي أن يكون الضغط للوصول إلى مقعد عالياً جداً. الفورمولا واحد تمتلك خصوصيتها في هذا الأمر، بغض النظر عن المركز الذي تنافس عليه، جميع السائقين جيدون جداً. والمنافسة صعبة للغاية سواء كنت تنافس على المركز الأول أو العشرين".

وتابع: "إنه عالم جديد بالنسبة لي، من الواضح أن هناك فوارق بين السيارات، الأمر الذي كان أقل تواتراً في الفورمولا 2 والفورمولا 3".

نيكيتا مازيبين، هايتيك وميك شوماخر، بريما ريسينغ تصوير: صور موتورسبورت

ويصل مازيبين إلى الفورمولا واحد بعد مسيرة امتدت سبع سنوات في عالم سباقات السيارات، من بينها فوزٌ بسباقين في الفورمولا 2 (مركز خامس ضمن الترتيب العام في 2020) وأربعة انتصارات في جي بي 3 (مركز ثان ضمن الترتيب العام في 2018). ومع خفض عدد أيام التجارب الشتوية إلى ثلاثة فقط هذا العام، وكذلك خفض أوقات حصص التجارب الحرة أيام الجمعة، فإن المهمة باتت أكثر صعوبة.

حيث قال: "في الفورمولا 2 لديك 45 دقيقة في التجارب الحرة مع نوعية واحدة للإطارات، ومن ثم هناك نوعية أخرى للتصفيات".

وأكمل: "لذا جميع الناشئين في البطولة يواجهون وضعاً صعباً. على الأقل لديك بضع لفات أكثر في التجارب الحرة قبل التصفيات والسباق".

نيكيتا مازيبين، هاس تصوير: صور موتورسبورت

وهناك مقارنة مثيرة للاهتمام تُثار بين موسمي مازيبين في الفورمولا 2، الأول مع "آرت" في 2019 والثاني مع "هايتيك" في 2020. حيث عانى "آرت" بشكل كبير مع غياب كبير للثقة بالقسم الخلفي للسيارة ضمن المنعطفات بسبب الإعدادات غير المثالية، بينما تعامل زميله نيك دي فريز بشكل أفضل بكثير مع ذلك، وشق طريقه ليحرز اللقب.

وعندما انتقل الروسي إلى "هايتيك"، عمل فريقه الهندسي بشكل كبير لتحسين ثبات القسم الخلفي للسيارة. وبحلول السباق الرابع، كان مازيبين قادراً على معادلة أفضل نتائجه من الموسم السابق، وبحلول السباق الخامس أحرز منصة تتويج، وبالسباق السابع أحرز الفوز.

نيكيتا مازيبين، هاس وميك شوماخر، هاس تصوير: صور موتورسبورت

وتعليقاً على رأيه حيال إمكانية وجود تشابه بين موسم 2019 وأولى مواسمه كناشئ في الفورمولا واحد، قال مازيبين: "يمكنني القول أن الوضع مماثل تماماً (قص/لصق) بصراحة. للأمانة، تلك المشكلة لم أتمكن من حلها في موسمي الأول، بل قام فريق العمل بحلها لي في الموسم الثاني".

وأكمل: "لست خبيراً من الناحية الهندسية كي أنجح بتكرار ذلك في الفورمولا واحد، ربما هناك أدوات لتحقيق ذلك لكنني مذهول من كمية الاختلاف التي يتمكن خمسة أشخاص من تحقيقها للسيارة. كسائق، كنتُ أقود سيارة مختلفة تماماً في موسمي الثاني في الفورمولا 2".

نيكيتا مازيبين، هايتيك تصوير: صور موتورسبورت

لكن الأمر الجيد أنه بات لدى مازيبين "جيش" من المهندسين في هاس يعملون دون كلل لتحسين شعوره خلف المقود. بالرغم من أن ذلك لم يترجم إلى أداء فعلي على المسار بعد.

فقال: "هؤلاء الأشخاص عم أفضل مهندسين عملت معهم في حياتي، لكننا في وضع صعب للغاية ولا يمكننا العمل إلا مع السيارة التي لدينا. لم نتلقَ أية حزمة تحديثات تتلاءم مع خفض مستويات الارتكازية، ما يعقد من صعوبة العمل كذلك".

وأردف: "ما زلنا ضمن فترة إيجاد الإعدادات المناسبة، لأنني وبكل صراحة لم أكن مسروراً ببعض الأمور التي أظهرتها البيانات، ولا أدري سبب أداء السيارة هذا، لأنني لا أرى مثل ذلك مع زميلي، علينا الانتظار لنرى".

نيكيتا مازيبين، هاس تصوير: صور موتورسبورت

وتجمع مازيبين بزميله شوماخر علاقة تنافس تعود إلى مشاركتيهما في الفورمولا 2 حيث خاضا العديد من المعارك في مواجهة بعضهما البعض.

حيث قال الروسي: "علاقتي مع ميك جيدة للغاية. نحن نقوم بأفضل ما بوسعنا لمصلحة الفريق بأفضل شكل ممكن مع السيارة. نحن بشكل عام نفتقد للارتكازية بالمقارنة مع سيارات المنافسين، خاصة على الحلبات المتطلبة لذلك".

وأكمل: "الجو العام ضمن الفريق صحيّ جداً، وأنا أتطلع قدماً لتقديم أفضل ما بوسعي".

نيكيتا مازيبين، مرسيدس، تجارب برشلونة تصوير: صور موتورسبورت

ويعي مازيبين جيداً أنه بحاجة للتحسن نصف ثانية أو أكثر لمجاراة زميله الألماني حالياً، حيث قال: "أستيقظ كل يوم وفي ذهني ذلك الهدف الوحيد. لكنني أعتقد أننا وفي المستقبل القريب سنخوض معركة متقاربة".

وتابع: "الجميع يواجه أوقاتاً جيدة وأخرى سيئة على مواقع التواصل الاجتماعي. حتى أولئك المحبوبون هناك من يوجه لهم بعض الكره أحياناً. لذا ذلك وبالتأكيد أمرٌ موجود ضمن هذه الرياضة".

وأكمل: "مواقع التواصل الاجتماعي ليست مصدراً لتعزيز الثقة بالنفس، لكنني أركز على عملي. أنا واثق أن النتائج الجيدة ستأتي، والأمور ستتغير".

نيكيتا مازيبين، هاس وميك شوماخر، هاس تصوير: صور موتورسبورت

من جهة أخرى، يجد مازيبين الانتقال من الفورمولا 2 إلى الفورمولا واحد صعباً حتى الآن، وبالمقارنة مع زميله ميك شوماخر، فإن الروسي يجد صعوبة في إيجاد المزيد من الأداء.

"لقد بدأنا الموسم بعيدين تماماً عن المركز الذي نريده لأن السيارة صعبة للغاية في التعامل. ودائماً ما نصل إلى نهاية السباق ونحن نشعر أننا متأخرون بحصة أو حصتين فيما يتعلق بكمية البيانات الواجب جمعها. بالتالي الجميع يتقدم علينا بخطوة، لكن عليك تذكير نفسك بأن الجميع ربما يشعر كذلك!" قال مازيبين.

وتابع: "من الطبيعي في رياضة كهذه أن تشعر بأنك تمتلك بيانات يوم الاثنين أكبر من يوم الأحد".

ميك شوماخر ونيكيتا مازيبين، هاس تصوير: صور موتورسبورت

وتعقيباً على اكتسابه الخبرة، قال صاحب الـ 22 عاماً: "بالتأكيد، لم تكن رحلة سهلة، لكنك تكتسب الكثير عندما تصادفك المصاعب. أعتقد أنني حظيت بكمّ جيد من النجاحات في مسيرتي، لكن في الوقت نفسه، خضت الكثير من التحديات. القوة التي تكتسبها جراء ذلك تدفعك نحو الانتصارات".

وأكمل: "في رياضة السيارات، هناك ناحية ذهنية هامة، وتلك اللحظات تجعلك أقوى، أنا إنسان في نهاية المطاف، ولا فارق بيني وبين أي شخص يقرأ هذه المقابلة".

نيكيتا مازيبين، هاس تصوير: صور موتورسبورت

وبالرغم من البداية الصعبة لموسمه وتذيّله للترتيب العام، لكن مازيبين يعتقد أن الطريق أمامه لا تسير إلا إلى الأمام.

فقال: "هذا بالضبط ما أرى عليه الوضع الحالي، إذ لن يسير إلا نحو الأفضل والأمام. في نهاية المطاف، هكذا هي الحياة وهكذا هي رياضة السيارات، مواجهة التحديات والتغلب عليها، وهذا ما يجعل من مشاهدة الرياضة أمراً شيقاً".

واختتم: "لو كان الجميع يعيش حياة من دون تحديات، لما كان هناك أي داعٍ للنهوض يوم الأحد ومتابعة السباقات، أليس كذلك؟".

نيكيتا مازيبين، هاس تصوير: صور موتورسبورت