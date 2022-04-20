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مازبين يشكك في "قيم" الفورمولا واحد وسط جدل هاس وأورالكالي

قال نيكيتا مازبين أن قيم الفورمولا واحد تحتاج إلى المزيد من النظر، على ضوء خلاف فريقه السابق هاس مع راعيه الروسي أورالكالي حيال أموال الرعاية.

مازبين يشكك في "قيم" الفورمولا واحد وسط جدل هاس وأورالكالي

تخلى الفريق الأمريكي عن خدمات الروسي على ضوء الغزو الروسي لدولة أوكرانيا.

وشعرت العلامة الأمريكية أنه من الصعب مواصلة التعاون مع أورالكالي الراعي الأساسي للفريق والتي يديرها دميتري والد نيكيتا، لذا فضت شراكتها معها كذلك.

ومباشرة بعد فض الشراكة، طالبت أورالكالي بردّ أموال الرعاية لموسم 2022 التي دُفعت مقدماً نظراً لعدم تواصل الصفقة.

لكن ردّ هاس جاء بوضوح في إشارة إلى عدم ردّ الأموال البالغة 13 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى المطالبة بـ 8.6 مليون كتعويض عن خسائر الأرباح.

هذه التداعيات تصعب من عودة مازبين المستقبلية، لكن الروسي ما زال يأمل بإيجاد طريقه إلى الفورمولا واحد.

حيث يرى ضرورة طرح أسئلة حيال قيم الفورمولا واحد.

فقال: "يحق للجميع التكلم أو عدم التكلم، و’فيا’ بوصفها الهيئة الحاكمة للرياضة، سمحت لي بالمنافسة تحت علم محايد".

وأكمل: "لكنني أريد القول بأن المشكلة الأكبر هنا في العودة إلى رياضة يُسمح فيها للفرق بالاحتفاظ بأموال الرعاية من دون تنفيذ العقود. بالرغم من أنهم يقولون أنهم لا يريدون الأموال الروسية. يبدو بأن قيم الرياضة تحتاج لإعادة نظر".

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وتابع معلقاً على إمكانية عودته في المستقبل: "من الصعب التكهن حالياً، لأنني أعي تماماً المشاكل الحالية".

وأردف: "كنت أحاول الوصول إلى الفورمولا واحد منذ عمر 17 عاماً. لكن مشكلتي تعتبر صغيرة للغاية مقارنة بما يجري في العالم الآن".

واختتم: "أشعر أنه أمامي الكثير من العمل غير المنتهي. عليّ الانتظار حتى تهدأ الأمور قليلاً، ولا أعلم الجهة التي يمكنني التواصل معها، فريق هاس لم يلعب بشكل نظيف برأيي الشخصي. لكن هذه مسألة أخرى".

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