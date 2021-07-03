مازبين يشعر بأنّه "تائه جداً" مع الحزمة الانسيابية لسيارة هاس

انتقل مازيبين من الفورمولا 2 ليخوض غمار موسمه الأوّل في الفورمولا واحد مع بداية هذا العام، لكنه لم يتمكّن من التغلب على زميله في الفريق ميك شوماخر إلّا في مناسبة واحدة في التصفيات والسباقات أيضاً مع انقضاء ثمان جولات حتّى الآن.

وكشف السائق الروسي الأسبوع الماضي بأنّه يقود سيارة أثقل بعض الشيء مقارنةً بزميله، وهو شيء يعتقد بأنّه كان له "تأثير كبير"، ومن المقرّر أن تمنحه هاس هيكلاً جديداً بعد العطلة الصيفية.

واختبر مازبين العديد من الإعدادات المختلفة لسيارة "في.أف-21" على حلبة ريد بُل رينغ على امتداد الأسبوع الماضي في التجارب الحرة، لكنه عاد للإعدادات الأساسية في التصفيات.

"مع هذه السيارة، أودّ القول بأنّها على الأرجح إحدى أكثر الحزم الانسيابية تعقيداً التي سبق لي أن قدتها" قال مازيبين.

وأضاف: "المشكلة مع الإعدادات هي أنّها ليست منطقية بالنظر للانطباعات التي تمنحها. وبالتالي، أنا تائه جداً من هذه الناحية".

وأكمل: "بالقدوم من فئات الناشئين، المزيد من التوازن الانسيابي يعني المزيد من انزلاق خلفية السيارة، لكن في الفورمولا واحد الأمر ليس كذلك بتاتاً".

وتابع: "الأمر في غاية التعقيد وليس سهلاً على الإطلاق".

وأنهى مازيبين تجارب يوم الجمعة في المركز الأخير على حلبة ريد بُل رينغ، متخلفاً عن شوماخر بفارق 0.2 ثانية في الحصة المسائية.

وعندما سُئِل عمّا في وسعه القيام به لتجاوز هذه المشاكل، قال الروسي بأنّه أراد الحصول على فهم أفضل من الناحية الهندسية ضمن سعيه لتحسين التواصل مع طاقم عمله.

إذ قال: "دائماً كانت مقاربتي هي أنّه على السائق القيام بعمله وعلى المهندسين القيام بعملهم، لكن في الوقت الراهن أعتقد بأنّنا لا نتحدّث نفس اللغة".

واستطرد: "سأدرس، لست أمزح، بعض التفاصيل حتّى أفهم كيف يمكنني أيضاً تقديم النصيحة للفريق لجعل السيارة أفضل".

واختتم: "لأنّني أعتقد بأنّ الكيفية التي تعمل عليها الآن ليست واعدة للغاية".