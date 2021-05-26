خلال اللفة الأولى، اتجه شوماخر إلى الجهة الداخلية لسيارة الروسي ضمن المنعطف. وخرج السائقان إلى جانب بعضهما البعض قبل أن يتقدم الألماني إلى الأمام.

لاحقاً، عانى شوماخر من مشكلة في ضغط الوقود واضطر إلى الإبطاء وترك مازيبين يمر. لينهي السائقان بالمركزين الـ 17 والـ 18.

وقال مازيبين في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "نعم، كان تجاوزاً قريباً جداً. ذلك كان أحد المنعطفات البطيئة للغاية وتضطر لرفع قدمك عن الدواسة كي لا تصطدم بمن أمامك".

وتابع: "كان عليّ البقاء ضمن موقعي. شعرت أنه وإن كنت تنافس على المركز 18 أو 19، فهناك خطر كبير لخروج كلتا السيارتين من السباق، ولم أكن أرغب أن أكون مسؤولاً عن ذلك. لذا أردتُ منافسة عادلة، والسباق كان طويلاً".

بالمقابل، أشار مازيبين إلى أن زميله تصرف بشكل عادل عندما عانى من تلك المشكلة التقنية.

فقال: "لم تكن هناك أية حيرة حيال ذلك. هكذا هي الحياة أحياناً".

وأكمل: "كنتُ عادلاً جداً خلال اللفة الأولى. وكان عادلاً لاحقاً. أعتقد أن علاقة جيدة تجمعنا ضمن الفريق ويجب علينا الحفاظ عليها هكذا".

من جهة أخرى، أكد مازيبين أن السباق لم يكن سهلاً، واصفاً سيارة هاس مع إطارات متآكلة "بالتركيبة السيئة"، حيث حاول البقاء لفترة أطول خلال القسم الأول للسباق.

فقال: "مرّ السباق بعدة مراحل مختلفة. شعرت أنه صعب للغاية، إذ من الصعب قيادة السيارة على حلبة شوارع".

وأكمل: "من الواضح أن التجاوز صعب للغاية هنا، الجميع يبقى على المسار بقدر المستطاع حتى تتآكل الإطارات بالكامل. كما تعلمون، سيارة كهذه مع إطارات متآكلة لهي تركيبة سيئة".

واسترسل: "لكن، أنا مسرور من نفسي، توجهتُ إلى السباق وأنا أتوقع أن يكون صعباً، لأنك عندما تواجه الصعوبات في برشلونة، فإن موناكو ستكون كارثية".

واختتم: "أنا مسرور بما قمنا به كفريق. مسرور جداً من فريقي الخاص الذي عمل جاداً منذ برشلونة لفهم طريقة قيادتي، أعتقد أنهم أثبتوا في هذه الجولة أنهم فهموني، وهذا عبارة عن طريق ناجح استعداداً للموسم المقبل".