ماريو أندريتي: أمريكا "ستُجنّ" لو شارك كولتون هيرتا في الفورمولا واحد

ضمن مقابلة خاصة مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أوضح أندريتي بطل العالم في الفورمولا واحد لموسم 1978 - والذي تدير عائلته فريق إندي كار الذي يشارك معه هيرتا الفائز للمرة الرابعة في مسيرته ضمن جولة سانت بيترسبورغ - أن أخبار إقامة جولة فورمولا واحد في ميامي إضافة إلى أوستن في 2022، تمثل فرصة مثالية أمام هيرتا للانتقال إلى البطولة.

فقال: "أعتقد أن أمريكا ربما البلد الوحيد في العالم القادرة حقاً على استضافة جولتَي فورمولا واحد. بصراحة شديدة، أعتقد أن أعداد متابعي الفورمولا واحد في الولايات المتحدة قد أُسيء تقديرها حقاً، لكن الجماهير بحاجة إلى عاملٍ محفّز، والأمر الوحيد الذي ينقصها هو تواجد سائق أمريكي".

وأكمل: "أنا أضغط بشكل هائل من أجل ضمّ هيرتا. لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أنه ذهب لخوض السباقات في إنكلترا عندما كان بعمر 15 عاماً، لوحده. لطالما كان هذا هدفه - أن يصل إلى الفورمولا واحد - لكنه هادئ جداً ومتعقل، وهو لا يتكلم كثيراً، لكنني أرى نوعية معدنه، إنه يمتلك مقومات سائق فورمولا واحد".

وتابع: "إنه يمتلك قدرات رائعة في التأهل، وذلك أمر هام حقاً، لقد رأيته يفوز على حلبة الأمريكيتين ولاغونا سيكا، حيث فاز بناءً على سرعته الخالصة وحسب. ليس بمساعدة الاستراتيجيات أو كمية الوقود، وفاز في مواجهة أفضل سائقي إندي كار - سكوت ديكسون وويل باور - وكانا ينافسانه منذ البداية، لكنه لم يرتكب أي خطأ، وكانت جميع توقفاته مثالية".

وأردف: "أنا معجب حقاً به، أتواجد ضمن قسمه من المرآب خلال السباقات، إنه هادئ جداً ومتزن. أحبّ ذلك في شخصيته. لقد تأقلم مع الجميع، وذلك عامل أساسي لكل شيء. تسمع الجميع يشتكي: ’مسار زلق للغاية، رياح كثيرة الخ’، لكنه فقط يتأقلم مع الوضع، ويجد طريقة جيدة للقيام بعمله".

واسترسل: "هذا ما يقوم به كل مرة. أحبّ هذه المقاربة حقاً".

بالمقابل، يرى أندريتي أنّ وضع الموهبة الشابة على متن سيارة تنافسية قد يتسبب في "جنون أمريكي حيال الفورمولا واحد"، لكنه شكك في نظام منح رخصة القيادة الخاصة "سوبر لايسنس" الحالي.

ويرى ماريو كذلك أنّ هيرتا، الذي بات أصغر فائز بتاريخ سباقات إندي كار عام 2019 بعمر 18 عاماً، بحاجة إلى الانتقال في أقرب وقت ممكن.

فقال: "نحن بحاجة إلى سائق أمريكي ضمن أحد فرق الصدارة، وليس مع سيارة متأخرة من دون فرصة حقيقية للمنافسة. لو وضعنا سائقاً أمريكياً في البطولة، قادراً على تحقيق نتائج قوية، فإن أمريكا ستُجنّ بالفورمولا واحد".

وأكمل: "مرسيدس تبيع الكثير من السيارات هنا، إنها سوق هائلة، تخيل ما بوسعك القيام به مع سائق مثله؟ علاوة على أن نسب المشاهدة سترتفع بشكل كبير. لكن لا بدّ من مثل هذه الخطوة خلال عام تقريباً، وإلا فإنه سيصبح كبيراً بالعمر - بمقاييس البطولة".

واختتم: "إنه بعمر 21، وهذا وقت رائع. أدركُ أنه بحاجة إلى المزيد من التجارب وكذلك إلى النقاط من أجل رخصة القيادة الخاصة. لكن، ذلك الفتى الروسيّ (يقصد نيكيتا مازيبين) حصل على رخصة قيادة، ولدينا هذا السائق الموهوب ذو القيادة الرائعة لا يستطيع الحصول عليها؟ هناك أمر ما خاطئ!".