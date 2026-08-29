أوضح مارك ماركيز سبب نصيحته لإسحاق حجار بعدم المشاركة في جائزة هولندا الكبرى للفورمولا 1، بينما كان يتعافى من إصابة في معصمه.

وكان سائق ريد بُل حريصًا على المشاركة في زاندفورت الأسبوع الماضي، رغم تعرضه لإصابة في معصمه قبلها بأسبوع أثناء ممارسة التمارين في صالة الألعاب الرياضية.

لكن السائق البالغ من العمر 21 عامًا قرر في النهاية الغياب عن السباق، بعد مناقشة وضعه مع مدير فريق ريد بُل لورون ميكيز وماركيز، اللذين نصحاه بالتركيز على التعافي.

وكشف بطل العالم الحالي في الموتو جي بي أن حجار تواصل معه عقب إصابته، طالبًا نصيحته بشأن كيفية التعامل مع فترة التعافي.

وبعد أن شاهد مسيرته الخاصة تتعطل بسبب كسر في ذراعه خلال جائزة إسبانيا الكبرى في خيريز عام 2020، نصح ماركيز السائق الفرنسي-الجزائري بعدم التسرع في العودة، محذرًا إياه من العواقب المحتملة.

حيث قال: "تواصل معي حجار. أنا لست طبيبًا بالطبع، لكن الأمر كان مجرد تقديم نصيحة. لأنه في بعض الأحيان يكون الأمر صعبًا جدًا على السائق، سواء كان دراجًا أو سائقًا في هذه الحالة، لأنك تشعر أحيانًا بأنك قادر على المشاركة. لكن من الصعب تقبل فكرة: حسنًا، سأغيب عن هذا السباق وسأجهز نفسي بشكل أفضل للسباق التالي".

وأضاف: "وهذا بالضبط ما قلته له. تعلمت في الماضي أن الغياب عن سباق واحد لن يغير حياتك. أما المشاركة مبكرًا جدًا أو تفاقم إصابتك لأنك عدت قبل الأوان، فقد يغير حياتك".

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وتابع: "لقد تغيرت حياتي كثيرًا منذ إصابة خيريز. لذلك حاولت فقط تقديم تلك النصيحة إلى حجار، وأعتقد أنه اتخذ القرار الصحيح لأنه أمامه مسيرة طويلة".

وتعكس تصريحات ماركيز تغيرًا كبيرًا في طريقة تفكيره، إذ أقر دراج دوكاتي المصنعي مرارًا خلال السنوات الأخيرة بأنه تعلم تقبل حدوده الجسدية.

وكادت مسيرة الإسباني في الموتو جي بي أن تنتهي عندما تعرض لكسر في إحدى عظام ذراعه إثر حادثة قوية خلال التجارب في الجولة الافتتاحية لموسم 2020 في خيريز. وبعد خضوعه لجراحة فورية، حاول العودة إلى المنافسات بعد أيام قليلة فقط خلال جائزة الأندلس الكبرى، لكن الضغوط الإضافية التي تعرض لها جسده أضعفت الصفيحة المعدنية المثبتة في ذراعه.

وانسحب ماركيز من المنافسات في منتصف عطلة نهاية الأسبوع، لينتهي به الأمر إلى الغياب عن الموسم بأكمله، ولم يتمكن من استعادة جزء كبير من الحركة التي فقدها في ذراعه إلا بعد خضوعه لعملية جراحية رابعة في عام 2022.

وأدى غياب حجار عن جائزة هولندا الكبرى إلى تصعيد ليام لاوسون من ريسينغ بولز ليحل محله في ريد بُل، بينما تولى يوكي تسونودا مهام قيادة سيارة لاوسون في الفريق الشقيق.

ولا يزال موعد عودة حجار إلى المنافسات غير واضح، مع إقامة الجولة المقبلة في مونزا يوم 6 سبتمبر.