ماركو: يوس فيرستابن يحبّ وولف أكثر من هورنر
أدلى هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات برأيه في الجدل حول تصريحات توتو وولف الأخيرة حيال رغبته بضمّ ماكس فيرستابن في 2026.
يوس فيرستابن وتوتو وولف مدير فريق مرسيدس
الصورة من قبل: جون نوبل
تكلم وولف مدير فريق مرسيدس، مراراً حول رغبته بضم ماكس فيرستابن من ريد بُل إلى السهام الفضية، لكنه اعترف بعد العطلة الصيفية أن جلب بطل العالم في 2025 لم يعد ممكناً.
لكنه تكلم ملمحاً إلى أن الفرصة موجودة لضمه في 2026، وهذا ما فاجأ كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل الذي ردّ على هذه التصريحات.
ويبدو أن فيرستابن ووالده يوس، قد اجتمعا مع وولف خلال العطلة الصيفية.
وحين سُئِل ضمن برنامج "Inside Line F1" الإذاعي عبر الإنترنت، إن كان ماكس فيرستابن قد اجتمع بالفعل مع وولف، ردّ هيلموت ماركو: "إن لم يرغب توتو بجلب ماكس إلى فريقه، حينها لن يكون مديراً جيداً!".
وأكمل: "أعتقد أن جميع فرق المقدمة تودّ ضم ماكس".
وتابع: "لكن الحقيقة أن الجميع يعيش في موناكو، وهي مكان هادئ للغاية حين لا تستضيف السباق".
واسترسل: "ليس هناك الكثير من المقاهي في موناكو، ومن الطبيعي أن يلتقي الناس ببعضهم البعض هناك من حين لآخر!".
وأردف: "والده، يوس فيرستابن، يحبّ توتو أكثر من كريستيان هورنر. لكن ماكس يركز على الفوز باللقب مع الفريق".
وأضاف: " علينا النظر قدماً. في 2026، ستتغير القوانين ولا أحد يعلم من سيمتلك المحرك التنافسي الأفضل".
وتابع: "على سبيل المثال، في 2014، وجدنا أنفسنا متأخرين 50 حصاناً خلف المنافسين، مع محرك أقل قوة من المنافسين".
واختتم: "لا أحد يعلم ما يخبئه المستقبل".
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