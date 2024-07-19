ماركو يوجه تحذيراً إلى بيريز ويلمّح لمستقبل عقده

قلّل بيريز وفي تصريح لوسائل الإعلام على هامش جولة المجر، من التكهنات بأن ريد بُل ستتخلى عنه بعد جولة بلجيكا المقبلة.

وأشار المكسيكي إلى عقده المجدّد، مؤكداً أن هذه المسألة لا تشغل باله.

لكن ماركو، شدّد في مقابلة جديدة مع "Kleine Zeitung" على أن السباقين المقبلين (المجر وبلجيكا)، سيحددان مصير بيريز قبل العطلة الصيفية.

فقال: "من الواضح أن نتائجه في السباقات الأخيرة لم تكن كافية".

وأكمل: "سنرى إن كان بوسعه العودة للتأدية. في حال لم تكن النتائج مرضية، فإن العقد لن يساعده".

وتابع: "هناك بنود لفكّ الارتباط في جميع عقود الفورمولا واحد".

وأردف: "حقيقة أن سيرجيو بعيد كثيراً عن زميله، تسبب القلق للفريق".

وأضاف: "قدرة الفريق على تحقيق لقب البطولة هي الأمر الأهم لنا".

وحين سُئِل حول هوية السائق المحتمل كبديل لـ بيريز بحلول جولة هولندا في زاندفورت، ردّ ماركو: "أعتقد أنه في البداية علينا الاختيار بين سائقينا. لدينا سائقون يافعون جاهزون للفورمولا واحد".

واختتم: "يمتلك ليام لاوسون الأولوية بالتأكيد. هناك كذلك أيومو إيواسا وإسحق حجار".