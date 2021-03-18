ماركو ينهال بالإشادة على أداء تسونودا "الاستثنائي" بعد تجارب البحرين الشتوية

سيخوض تسونودا أول سباق له في الفورمولا واحد نهاية الأسبوع المُقبل في البحرين، وذلك بعد ترقيته من قِبَل ريد بُل إلى صفوف الفريق الرديف إثر حلوله ثالثًا في بطولة الفورمولا 2 العام الماضي.

وبعد إكماله تجاربًا خاصة مع ألفا تاوري على متن سيارة فورمولا واحد قديمة، خاض تسونودا أوّل تجارب مطوّلة خلف مقود سيارة 2021 على حلبة البحرين الدولية الأسبوع الماضي.

وقد لفت الياباني الانتباه بقفزه إلى المركز الثاني في جدول الأزمنة الإجمالية، حيث أكمل التجارب بفارق 0.093 ثانية فقط عن الزمن الأسرع الذي سجّله ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل.

وبالرُغم من إعجاب ماركو بأداء فريق ألفا تاوري في التجارب والسيارة التي قدّمت ذلك، لكنّه كان مادحًا كذلك لأداء تسونودا.

حيث قال: "سائقنا يوكي تسونودا يبلغ من العمر 20 عامًا، وتواجد على هذه السيارة ليوم ونصف فقط، لكنّه قدم أداءً استثنائيًا".

وأضاف: "بالطبّع لا يمكنك تقديم ذلك الأداء من دون سيارة قوية، حيث أرى بأنّ ألفا تاوري ستكون قريبة من صدارة مجموعة الوسط، والتي تشهج منافسة قريبة للغاية. فهنالك رينو، فيراري وكذلك أستون مارتن".

وتابع: "أعتقد بأنّ مكلارين متقدمة بعض الشيء عن هذه المجمولة، حيث نتوقّع أن تكون هنالك معركة حامية. اعتمادًا على الحلبة، سيكون أحد هذه الفرق في المقدمة. ولكن من جديد، كان تسونودا استثنائيًا".

هذا ولعب ماركو دورًا هامًا في صعود تسونودا على سلم رياضة سيارات مع تواجده في أكاديمية ريد بُل، حيث قفز الياباني من الفورمولا 4 إلى الفورمولا واحد خلال 3 سنوات فقط.

إذ أمضى موسمًا واحدًا فقط في كل من الفورمولا 3 والفورمولا 2 قبل صعوده إلى الفئة الملكة، كما تلقى كذلك دعمًا من هوندا خلال مسيرته في فئات الناشئين.

وقد شعر تسونودا من جهته بأنّ الطريقة التي تأقلم بها سريعًا مع كل فئة ستضعه في موقع جيّد لمشاركته الأولى في الفورمولا واحد هذا العام.

فقال: "أتيت إلى أوروبا للمرة الأولى قبل عامين، في الفورمولا 3، وكنت أتواجد على معظم الحلبات للمرة الأولى. كانت هنالك حصة تجارب حرة واحدة فقط، وتتوجه على الفور إلى التصفيات. إذ عليك أن تؤدي جيّدًا فيها لحصد نقاط جيّدة في كل سباق".

وأكمل: "معاناتي في التأقلم بعض الشيء في الفورمولا 3 حسّنت من تأقلمي مع الفورمولا 2 بعد ذلك، وخبرتي خلال موسمي الفورمولا 3 والفورمولا 2 كانت مفيدة بالفعل للفورمولا واحد، وستكون ذلك لا سيّما في بداية هذا الموسم".