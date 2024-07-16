ماركو ينتقد السائقين ذوي المستوى "المتوقّف" الذين يعيقون ضمّ الناشئين
انتقد هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات، السائقين الذين وصف مستواهم "بالمتوقف"، لأنهم بقاءهم في الفورمولا واحد يعيق ترقية سائقين ناشئين موهوبين.
د.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: إريك جونيوس
تمثل الفورمولا واحد قمة رياضة السيارات في العالم، والوصول إليها يعتبر إنجازاً بحدّ ذاته.
لكن تعقيد طبيعة العمل في هذه الرياضة إضافة إلى الأمور الخارجية مثل الشركات الراعية وطريقة كتابة العقود، قد تعني تواجد بعض السائقين لفترات طويلة رغم هبوط مستوياتهم.
وهذا أحد الأسباب التي قد تقف عائقاً في وجه ضم الناشئين الموهوبين من قبل الفريق.
وأشار ماركو إلى هذه الفكرة مؤخراً، لكنه امتنع عن تسمية أولئك السائقين ذوي المستوى المتوقف.
حيث كتب في "Speedweek": "لا يمكنني تسمية أسماء محددة، لكن هناك سائقون حاليون بمستوى متوقف، يقدمون وتيرة أفضل أو أسوأ بحسب مزاجهم".
وأكمل: "إنهم يسدّون الطريق أمام السائقين اليافعين. كما أن الفرق خائفة كذلك من ضمّ سائقين ناشئين".
وأضاف: "بالطبع، إنهم يرتكبون الكثير من الأخطاء، لكنني أفضّل من يرتكب الأخطاء ويمثل أمل المستقبل، على سائقين لا يتحسنون أبداً".
وتعليقاً على ضم ناشئ فيراري، أوليفر بيرمان إلى صفوف فريق هاس بدءاً من الموسم المقبل، أكد ماركو أن البريطاني اليافع أثبت في سباق جدة أنه مستعدٌ للترقية، حين قاد بديلاً عن كارلوس ساينز سائق فيراري، الذي خضع لعملية زائدة دودية حينها.
فقال: "مع أوليفر بيرمان، كان في المكان المناسب ضمن الوقت المناسب".
واختتم: "ها هو الآن، سيترقى للقيادة في الفورمولا واحد بدءاً من الموسم المقبل".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
مواعيد جائزة المجر الكبرى 2024
مكلارين لن تتبع أساليب "غير نظيفة" ضمن معركتها مع ريد بُل في الفورمولا 1
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
تحليل: هل لاوسون هو البديل الأفضل ليحل مكان بيريز في ريد بُل؟
هورنر "يرفع القبعة" تحية لفوز هاميلتون في سيلفرستون
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أحدث الأخبار
ماركو ينتقد السائقين ذوي المستوى "المتوقّف" الذين يعيقون ضمّ الناشئين
بيريز لا يلتفت للتكهنات حول مستقبله ولن يتركها تشتته
فيرستابن يتفهم أهداف قوانين 2026 لكنه لا يتفق معها بالضرورة
هاس تواصل شراكتها التقنية مع فيراري حتى 2028 مع استمرار المحادثات مع تويوتا
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات