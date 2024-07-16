ماركو ينتقد السائقين ذوي المستوى "المتوقّف" الذين يعيقون ضمّ الناشئين

تمثل الفورمولا واحد قمة رياضة السيارات في العالم، والوصول إليها يعتبر إنجازاً بحدّ ذاته.

لكن تعقيد طبيعة العمل في هذه الرياضة إضافة إلى الأمور الخارجية مثل الشركات الراعية وطريقة كتابة العقود، قد تعني تواجد بعض السائقين لفترات طويلة رغم هبوط مستوياتهم.

وهذا أحد الأسباب التي قد تقف عائقاً في وجه ضم الناشئين الموهوبين من قبل الفريق.

وأشار ماركو إلى هذه الفكرة مؤخراً، لكنه امتنع عن تسمية أولئك السائقين ذوي المستوى المتوقف.

حيث كتب في "Speedweek": "لا يمكنني تسمية أسماء محددة، لكن هناك سائقون حاليون بمستوى متوقف، يقدمون وتيرة أفضل أو أسوأ بحسب مزاجهم".

وأكمل: "إنهم يسدّون الطريق أمام السائقين اليافعين. كما أن الفرق خائفة كذلك من ضمّ سائقين ناشئين".

وأضاف: "بالطبع، إنهم يرتكبون الكثير من الأخطاء، لكنني أفضّل من يرتكب الأخطاء ويمثل أمل المستقبل، على سائقين لا يتحسنون أبداً".

وتعليقاً على ضم ناشئ فيراري، أوليفر بيرمان إلى صفوف فريق هاس بدءاً من الموسم المقبل، أكد ماركو أن البريطاني اليافع أثبت في سباق جدة أنه مستعدٌ للترقية، حين قاد بديلاً عن كارلوس ساينز سائق فيراري، الذي خضع لعملية زائدة دودية حينها.

فقال: "مع أوليفر بيرمان، كان في المكان المناسب ضمن الوقت المناسب".

واختتم: "ها هو الآن، سيترقى للقيادة في الفورمولا واحد بدءاً من الموسم المقبل".