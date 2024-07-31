ماركو يلمّح إلى تغييرات ضمن صفوف ريد بُل في 2025

تصاعدت التكهنات حول مستقبل سيرجيو بيريز على إثر سلسلة التأديات المتراجعة للمكسيكي بالرغم من تجديد عقده لموسمين مع الفريق.

بيد أن بنودًا متعلقة بالأداء في عقده كانت تعني إمكانية أن تستغني ريد بُل عن خدماته هذا الموسم، وهو ما بدا قريبًا للغاية في الفترة الأخيرة مع تصاعد التقارير بأن الفريق سيستبدله في العطلة الصيفية.

لكن العلامة النمساوية آثرت مواصلة دعم سائقها وعدم تشتيته بالتكهنات حول مستقبله لتؤكد بقاءه بعد العطلة الصيفية.

كما أعلنت ريد بُل بقاء تشكيلة فريقها الرديف آربي كما هي، رغم التكهنات كذلك حول مستقبل دانيال ريكاردو وإذا ما كان سيكمل الموسم مع الفريق.

رغم ذلك، أشار هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل بأن الأوراق ستُخلط من جديد في 2025، في تلميح إلى إمكانية أن تشهد تشكيلة فريقي العلامة النمساوية بعض التغييرات.

حيث قال: "ستتم إعادة توزيع الأوراق في 2025. لكن بيريز باق في الوقت الحالي، حيث نريده أن يعود إلى سابق تأدياته".

وأضاف: "ريكاردو سيبقى كذلك ضمن صفوف آربي. لا شيء سيتغير لهذا الموسم".