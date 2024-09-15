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ماركو يُلمح إلى الكشف عن سائق آربي الثاني بعد سنغافورة

يُتفهّم أنّ دانيال ريكاردو وليام لاوسن هما المرشّحان الأساسيّان للقيادة بجوار يوكي تسونودا في الموسم المقبل من بطولة العالم للفورمولا 1.

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يوكي تسونودا، آر بي

يوكي تسونودا، آر بي

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

ألمح هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات في ريد بُل بقوّة إلى أنّ تشكيلة آربي سيتمّ الكشف عنها بعد جائزة سنغافورة الكبرى الأسبوع المقبل وذلك مع عدم كشف الفريق بعد عن هويّة زميل تسونودا العام المقبل.

تمّ تأكيد بقاء تسونودا لموسمٍ خامس مع الفريق العام المقبل، لكن تبقى هويّة زميله غير معروفة بعد.

وفي حال عدم بقاء ريكاردو مع الفريق، فقد تختار الحظيرة الإيطاليّة الاستعانة بليام لاوسن، الذي قاد بديلًا عن ريكاردو العام المقبل بعد استبعاد الأسترالي نتيجة كسرٍ في يده إثر حادثه في التجارب الحرّة الثانية في زاندفورت.

ويُعدّ إسحاق هاجر خيارًا آخر، حيث يُنافس الفرنسي على لقب الفورمولا 2 وقد تراه آربي مناسبًا لترقية إلى مقعد تسابق في الفئة الملكة.

وقال ماركو لـ "فيابلاي": "لدينا فكرة، سننتظر حتّى سنغافورة. لا نزال في سبتمبر، وستكون لدينا صورة واضحة".

وأضاف: "سيتّضح ما سيحدث مع المقعد الثاني المتبقي".

وكان ماركو قد قال سابقًا لصحيفة "كلايني تسايتونغ" النمساويّة أنّ لاوسن "سيكون في واحدة من سياراتنا العام المقبل بالتأكيد"، لذا سيكون من المنطقي أن يحلّ النيوزيلندي مكان ريكاردو في الفريق.

وكان لاوسن قد اختبر في وقتٍ سابق سيارة "آر.بي20"، ودُرس كخيارٍ لفريق ريد بُل الرئيسي كبديلٍ لسيرجيو بيريز.

واختارت ريد بُل الإبقاء على بيريز خلال العطلة الصيفيّة لبقيّة الموسم، بالرغم من أنّ المكسيكي يملك عقدًا لموسم 2025، فإنّه لا يزال من غير الواضح إن كان سيُحافظ على مقعده لعامٍ آخر.

وقلّل كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل من تعليقات ماركو بشأن لاوسن.

وقال: "يُمكننا أن نُعيره. لا شيء محدّد. إن لم نُفعّل بندًا في عقد ليام، فسيكون سائقًا حرًا في 2025".

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