ماركو يكشف: مشاكل أستون مارتن لن تُحلّ بسرعة

قال هيلموت ماركو مستشار ريد بُل السابق، أن أدريان نيوي يواجه صعوبات كبيرة مع مشروع أستون مارتن في ظل البداية الكارثية للفريق في موسم 2026 الجاري. 

خلدون يونس
د.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ

أوضح هيلموت ماركو أن زميله العمل السابق ضمن صفوف ريد بُل، أدريان نيوي، لا يمر بفترة جيدة بسبب الأداء الضعيف لأستون مارتن.

وكان نيوي، أحد أنجح المصممين في تاريخ الفورمولا 1، قد غادر ريد بُل بعد 20 عاماً وانضم إلى أستون مارتن في مارس من العام الماضي. 

ثم تولى بشكل مفاجئ دور مدير الفريق بعد تغيير إداريّ، من آندي كويل.

لكن الموسم بدأ بشكل كارثي لأستون مارتن. لم يتمكن فرناندو ألونسو ولانس سترول من إنهاء أول سباقين.

كما أن السيارة التي شارك نيوي في تصميمها، كانت متأخرة عن منافسيها من حيث الأداء، بالإضافة إلى معاناتها من مشاكل اهتزازات خطيرة ناتجة عن وحدة طاقة هوندا. 

وبسبب كل هذه العوامل، تراجع الفريق إلى المركز الأخير ضمن ترتيب بطولة المصنعين.

من جهته، كشف ماركو للصحافة أنه تواصل مع نيوي، وأن الوضع الحالي لن يتم حله بسهولة.

حيث قال: "تحدثت معه. إنه لا يمرّ بفترة جيدة. هناك مشاكل في هذا المشروع لا يمكن حلّها بسرعة".

كما تطرق ماركو إلى الصعوبات التي واجهها ريد بُل مع أول وحدة طاقة يتم تطويرها داخلياً. حيث يُقال إن سيارة RB22 صعبة القيادة وتعاني من مشاكل في الموثوقية.

وقد انسحب ماكس فيرستابن من سباق جائزة الصين الكبرى، ليجمع ثماني نقاط فقط في أول أسبوعين من الموسم، ويحتل المركز الثامن ضمن ترتيب بطولة السائقين.

ورغم ذلك، يعتقد ماركو أن ريد بُل قادرة على التعافي.

حيث قال: "تُعرف ريد بُل بقدرتها على العودة بسرعة وبشكل فعال. لذلك ما زال كل شيء ممكناً". 

واختتم: "كما أن إلغاء السباقين (في الشرق الأوسط) يمنحهم وقتاً إضافياً".

