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ماركو يكشف ما قد ينقذ مسيرة ميك شوماخر في الفورمولا واحد

تكلم هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات حول الاحتمال الوحيد الذي قد ينقذ مسيرة ميك شوماخر في الفورمولا واحد.

خلدون يونس
خلدون يونس
ميك شوماخر، السائق الاحتياطي لمرسيدس

ميك شوماخر، السائق الاحتياطي لمرسيدس

الصورة من قبل: إريك جونيوس

ما زالت ساوبر تقيّم خياراتها للسائق الثاني إلى جانب نيكو هلكنبرغ بدءاً من موسم 2025 للفورمولا واحد.

واعترف الفريق أنه لم يحدد بعد إن كان سيجلب سائقاً خبيراً إلى جانب الألماني أم سائقاً يافعاً.

لكن ماركو يرى أن هذه هي آخر فرصة لـ ميك شوماخر، وإلا فإن مسيرته في الفورمولا واحد ستتبخر.

حيث اقترح أن تمنح ساوبر السائق الألماني فرصة، قبل أن تستحوذ آودي على الفريق بالكامل في 2026.

ويعمل شوماخر حالياً كسائق احتياطي مع مرسيدس، كما فشل في تأمين مقعد منذ أن اختار هاس التخلي عن خدماته في 2022.

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"أعتقد أن سيارة آودي لن تكون تنافسية العام المقبل. هذا يعني عدم وجود ضغط على آودي أو سائقيها" قال ماركو في تصريح لـ "Sport.de".

وأكمل: "هذا ما يسمح لهم بتحليل أداء نيكو هلكنبرغ كذلك. إن لم يقدم الأداء المطلوب، حينها قد يقومون بتبديله في 2026".

لكن فرصة شوماخر ما تزال ضئيلة، خاصة وأن فالتيري بوتاس ضمن لائحة ساوبر كذلك.

"في حال وقعوا مع فالتيري بوتاس، حينها سيتعقد الوضع" قال ماركو.

واختتم: "أعتقد أن الفورمولا واحد ستنتهي بالنسبة إلى شوماخر في حال لم يحصل على مقعد مع آودي".

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