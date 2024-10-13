ماركو يكشف عن المرشحين لاستبدال بيريز في موسم 2025

برز السائق الياباني يوكي تسونودا كمرشح قوي للانضمام إلى الفريق إلى جانب ماكس فيرستابن.

وفي وقت سابق من هذا العام، تم الإعلان عن بقاء السائق المكسيكي بيريز مع الفريق لموسمين إضافيين، إلا أن مستواه بدأ يتراجع بعد العطلة الصيفية، مما أثار الشكوك حول مستقبله بعد انتهاء الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يستمر بيريز مع ريد بُل حتى نهاية الموسم، ولكن مستقبله لموسم 2025 لا يزال غير مؤكد. وفي حال قرر الفريق إجراء تغيير، فقد ألمح ماركو إلى أن تسونودا قد يكون الخيار المناسب ليحل محل بيريز.

قال ماركو لموقع "F1 Insider": "تسونودا مرشح للقيادة بجانب ماكس في موسم 2025".

وتم اختيار ليام لاوسون للانضمام إلى تسونودا في فريق ريد بُل لبقية الموسم، مما يشير إلى أن أحدهما قد ينتقل إلى الفريق الرئيسي في الموسم المقبل.

حيث أضاف ماركو: "ستحدد السباقات المتبقية من هذا الموسم تشكيلات السائقين للعام المقبل".

وأكمل قائلاً: "قررنا مقارنة لاوسون وتسونودا. كلاهما لديه نفس الأدوات، ونفس الظروف، والآن أمامهما ستة سباقات لإثبات من هو الأفضل".

عودة ريد بُل إلى فلسفة "السائقين الناشئين"

منذ ترقية بيير غاسلي ليحل بديلاً عن دانيال ريكاردو في 2019، لم يكرر فريق ريد بُل هذا الأمر مع أي سائق ناشئ بشكل حقيقي إلى فريقه الأساسي.

فقد اعتمد الفريق في السنوات الأخيرة على سائقين مثل أليكسندر ألبون وسيرجيو بيريز. ومع ذلك، لدى ريد بُل الآن مجموعة من السائقين الشباب الموهوبين الذين يستعدون للانتقال إلى الفورمولا 1.

وأشار ماركو إلى أن ريد بُل ترغب في العودة إلى فلسفتها التي تمنح السائقين الناشئين الفرصة لدخول عالم الفورمولا 1.

حيث قال: "بدأنا بفلسفة إعطاء السائقين الشباب فرصة في الفورمولا 1. سيباستيان فيتيل، ماكس فيرستابن، ودانييل ريكاردو هم مجرد ثلاثة أمثلة".



واختتم قائلاً: "تتبنى الفرق الأخرى الآن هذه الفلسفة. فقد منحت مرسيدس، كيمي أنتونيللي فرصة، هاس منحت أوليفر بيرمان فرصة، ويليامز تمنح فرانكو كولابينتو فرصة، وآودي تفكر بجدية في ميك شوماخر".