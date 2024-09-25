ماركو يكشف أنه تكلم مع ألونسو حول إمكانية الانضمام إلى ريد بُل

لم يشارك ألونسو الذي يخوض منافسات الفورمولا واحد منذ أكثر من عقدين، مع ريد بُل، لكن اماكرو كشف أنه خاض محادثات مع الإسباني المخضرم.

وكانت بداية ألونسو في البطولة مع فريق ميناردي عام 2001، وبعد بعض الوقت كسائق تجارب، انضم إلى رينو، حيث فاز مع العلامة الفرنسية بلقبي موسمي 2005 و2006.

وبعد خمس سنوات ضمن صفوف فيراري، انتقل إلى مكلارين، قبل أن يخرج لعامين من منافسات الفئة الملكة.

وعاد ألونسو إلى البطولة من بوابة ألبين موسم 2001، قبل الانضمام إلى أستون مارتن، فريقه الحالي.

وحقق صاحب الـ 43 عاماً سبع منصات تتويج مع بداية موسم 2023، لكن مستوى السيارة تراجع منذ ذلك الحين.

ورغم الصعوبات، وافق ألونسو على عقد جديد من عدة مواسم ليبقى مع أستون مارتن حتى نهاية 2026 على الأقل، وسط انضمام عبقري التصميم آدريان نيوي إلى الفريق قادماً من ريد بُل.

وأكد ماركو أن عملاق مشروبات الطاقة خاض سابقاً محادثات مع ألونسو.

فقال شارحاً ما حصل: "في تلك الفترة، لم نعد مجرد رعاة في البطولة، كنا رعاة وأردنا سائقين قادرين على الفوز بالألقاب".

وتكلم ماركو حول عدم مواصلة المفاوضات مع ألونسو أو التوقيع معه، مشيراً إلى الفلسفة التي كان يتبعها الشريك المؤسس ديتريش ماتشيتز.

فقال: "السبب كان يتمثل في فلسفة ديتريش ماتشيتز. حينها كنا نخوض مفاوضات مع فرناندو ألونسو".

وأكمل: "حينها قال لنا أنه لا يجب شراء النجوم، بل يجب علينا أن نصنع النجوم بأنفسنا".

واختتم: "أعتقد أن ذلك بات علامة فارقة لنا. مواصلة هذه الفلسفة مع الرؤية المذهلة والتوجيه المعنوي لـ ديتريش ماتشيتز، أوصلتنا إلى هنا..".