ماركو يكشف أنه تكلم مع ألونسو حول إمكانية الانضمام إلى ريد بُل
كشف هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات أنه خاض سابقاً محادثات مع فرناندو ألونسو حيال مقعد محتمل مع العلامة النمساوية.
فرناندو ألونسو، أستون مارتن
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
لم يشارك ألونسو الذي يخوض منافسات الفورمولا واحد منذ أكثر من عقدين، مع ريد بُل، لكن اماكرو كشف أنه خاض محادثات مع الإسباني المخضرم.
وكانت بداية ألونسو في البطولة مع فريق ميناردي عام 2001، وبعد بعض الوقت كسائق تجارب، انضم إلى رينو، حيث فاز مع العلامة الفرنسية بلقبي موسمي 2005 و2006.
وبعد خمس سنوات ضمن صفوف فيراري، انتقل إلى مكلارين، قبل أن يخرج لعامين من منافسات الفئة الملكة.
وعاد ألونسو إلى البطولة من بوابة ألبين موسم 2001، قبل الانضمام إلى أستون مارتن، فريقه الحالي.
وحقق صاحب الـ 43 عاماً سبع منصات تتويج مع بداية موسم 2023، لكن مستوى السيارة تراجع منذ ذلك الحين.
ورغم الصعوبات، وافق ألونسو على عقد جديد من عدة مواسم ليبقى مع أستون مارتن حتى نهاية 2026 على الأقل، وسط انضمام عبقري التصميم آدريان نيوي إلى الفريق قادماً من ريد بُل.
وأكد ماركو أن عملاق مشروبات الطاقة خاض سابقاً محادثات مع ألونسو.
فقال شارحاً ما حصل: "في تلك الفترة، لم نعد مجرد رعاة في البطولة، كنا رعاة وأردنا سائقين قادرين على الفوز بالألقاب".
وتكلم ماركو حول عدم مواصلة المفاوضات مع ألونسو أو التوقيع معه، مشيراً إلى الفلسفة التي كان يتبعها الشريك المؤسس ديتريش ماتشيتز.
فقال: "السبب كان يتمثل في فلسفة ديتريش ماتشيتز. حينها كنا نخوض مفاوضات مع فرناندو ألونسو".
وأكمل: "حينها قال لنا أنه لا يجب شراء النجوم، بل يجب علينا أن نصنع النجوم بأنفسنا".
واختتم: "أعتقد أن ذلك بات علامة فارقة لنا. مواصلة هذه الفلسفة مع الرؤية المذهلة والتوجيه المعنوي لـ ديتريش ماتشيتز، أوصلتنا إلى هنا..".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
ألونسو يأمُل أن يكون من "الممكن" حصد النقاط في سنغافورة
ألونسو: آمل المنافسة على اللقب في 2025
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
هاكينن: تأثير نيوي على أستون مارتن بحاجة لثلاثة سنوات
كولتارد: تصرف غير محترم من نيوي أن يزور مصنع أستون مارتن وهو ما يزال مع ريد بُل
وولف: أهم صفقة انتقال لأستون مارتن ليست نيوي وإنما كاول
أحدث الأخبار
إطلاق محاكي ريد بُل آر.بي19 بسعر ضخم
الموتو جي بي تُعلن عن روزنامة 2025 المكوّنة من 22 سباقًا
وولف: لفة ريكاردو الأسرع في سباق سنغافورة ليست "حيلة قذرة" من ريد بُل
بوتاس إلى آودي: "أريد توضيح مستقبلي الآن"
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات