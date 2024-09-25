جميع البطولات

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

ماركو يكشف أنه تكلم مع ألونسو حول إمكانية الانضمام إلى ريد بُل

كشف هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات أنه خاض سابقاً محادثات مع فرناندو ألونسو حيال مقعد محتمل مع  العلامة النمساوية.

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

لم يشارك ألونسو الذي يخوض منافسات الفورمولا واحد منذ أكثر من عقدين، مع ريد بُل، لكن اماكرو كشف أنه خاض محادثات مع الإسباني المخضرم.

وكانت بداية ألونسو في البطولة مع فريق ميناردي عام 2001، وبعد بعض الوقت كسائق تجارب، انضم إلى رينو، حيث فاز مع العلامة الفرنسية بلقبي موسمي 2005 و2006.

وبعد خمس سنوات ضمن صفوف فيراري، انتقل إلى مكلارين، قبل أن يخرج لعامين من منافسات الفئة الملكة.

وعاد ألونسو إلى البطولة من بوابة ألبين موسم 2001، قبل الانضمام إلى أستون مارتن، فريقه الحالي.

وحقق صاحب الـ 43 عاماً سبع منصات تتويج مع بداية موسم 2023، لكن مستوى السيارة تراجع منذ ذلك الحين.

ورغم الصعوبات، وافق ألونسو على عقد جديد من عدة مواسم ليبقى مع أستون مارتن حتى نهاية 2026 على الأقل، وسط انضمام عبقري التصميم آدريان نيوي إلى الفريق قادماً من ريد بُل.

اقرأ أيضاً:

وأكد ماركو أن عملاق مشروبات الطاقة خاض سابقاً محادثات مع ألونسو.

فقال شارحاً ما حصل: "في تلك الفترة، لم نعد مجرد رعاة في البطولة، كنا رعاة وأردنا سائقين قادرين على الفوز بالألقاب".

وتكلم ماركو حول عدم مواصلة المفاوضات مع ألونسو أو التوقيع معه، مشيراً إلى الفلسفة التي كان يتبعها الشريك المؤسس ديتريش ماتشيتز.

فقال: "السبب كان يتمثل في فلسفة ديتريش ماتشيتز. حينها كنا نخوض مفاوضات مع فرناندو ألونسو".

وأكمل: "حينها قال لنا أنه لا يجب شراء النجوم، بل يجب علينا أن نصنع النجوم بأنفسنا".

واختتم: "أعتقد أن ذلك بات علامة فارقة لنا. مواصلة هذه الفلسفة مع الرؤية المذهلة والتوجيه المعنوي لـ ديتريش ماتشيتز، أوصلتنا إلى هنا..".

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق كم يجب على الفورمولا 1 القلق حيال مغادرة فيرستابن؟

أبرز التعليقات

فرناندو ألونسو
More from
فرناندو ألونسو
ألونسو يأمُل أن يكون من "الممكن" حصد النقاط في سنغافورة

ألونسو يأمُل أن يكون من "الممكن" حصد النقاط في سنغافورة

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
ألونسو يأمُل أن يكون من "الممكن" حصد النقاط في سنغافورة
ألونسو: آمل المنافسة على اللقب في 2025

ألونسو: آمل المنافسة على اللقب في 2025

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
ألونسو: آمل المنافسة على اللقب في 2025
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

برايم
برايم
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
أستون مارتن رايسينغ
More from
أستون مارتن رايسينغ
هاكينن: تأثير نيوي على أستون مارتن بحاجة لثلاثة سنوات

هاكينن: تأثير نيوي على أستون مارتن بحاجة لثلاثة سنوات

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
هاكينن: تأثير نيوي على أستون مارتن بحاجة لثلاثة سنوات
كولتارد: تصرف غير محترم من نيوي أن يزور مصنع أستون مارتن وهو ما يزال مع ريد بُل

كولتارد: تصرف غير محترم من نيوي أن يزور مصنع أستون مارتن وهو ما يزال مع ريد بُل

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
كولتارد: تصرف غير محترم من نيوي أن يزور مصنع أستون مارتن وهو ما يزال مع ريد بُل
وولف: أهم صفقة انتقال لأستون مارتن ليست نيوي وإنما كاول

وولف: أهم صفقة انتقال لأستون مارتن ليست نيوي وإنما كاول

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
وولف: أهم صفقة انتقال لأستون مارتن ليست نيوي وإنما كاول

أحدث الأخبار

إطلاق محاكي ريد بُل آر.بي19 بسعر ضخم

إطلاق محاكي ريد بُل آر.بي19 بسعر ضخم

F1 فورمولا 1
إطلاق محاكي ريد بُل آر.بي19 بسعر ضخم
الموتو جي بي تُعلن عن روزنامة 2025 المكوّنة من 22 سباقًا

الموتو جي بي تُعلن عن روزنامة 2025 المكوّنة من 22 سباقًا

MGP موتو جي بي
جائزة إندونيسيا الكبرى
الموتو جي بي تُعلن عن روزنامة 2025 المكوّنة من 22 سباقًا
وولف: لفة ريكاردو الأسرع في سباق سنغافورة ليست "حيلة قذرة" من ريد بُل

وولف: لفة ريكاردو الأسرع في سباق سنغافورة ليست "حيلة قذرة" من ريد بُل

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
وولف: لفة ريكاردو الأسرع في سباق سنغافورة ليست "حيلة قذرة" من ريد بُل
بوتاس إلى آودي: "أريد توضيح مستقبلي الآن"

بوتاس إلى آودي: "أريد توضيح مستقبلي الآن"

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
بوتاس إلى آودي: "أريد توضيح مستقبلي الآن"

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط