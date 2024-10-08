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ماركو يشكّك في إمكانية نجاح أنتونيللي في الفورمولا 1

قال ماركو بأنه "لا ضمانة" لنجاح كيمي أنتونيللي مع مرسيدس.

أندريا كيمي أنتونيللي، بريما

أندريا كيمي أنتونيللي، بريما

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

صرّح هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل بأنه ليس هنالك ما يضمن أن تُترجم قدرات أندريا كيمي أنتونيللي الواضحة إلى نجاح في الفورمولا 1 ضمن صفوف مرسيدس.

حاول توتو وولف مدير فريق مرسيدس استمالة ماكس فيرستابن لينضم إلى صفوف السهام الفضية مكان لويس هاميلتون المغادر إلى قلعة فيراري، لكنه آثر في النهاية وضع الناشئ صاحب الـ 18 أندريا كيمي أنتونيللي مباشرة على مقعد سيارة مرسيدس بدءًا من 2025 ليجاور جورج راسل.

وقد صرّح وولف حول أسباب قراره قائلًا: "لقد حان وقت تغيير الأجيال بعد لويس، لأنه لا شيء سيظل على حاله مع القوانين المقبلة. مع تشكيلة راسل وأنتونيللي نبدأ حقبة جديدة".

وكان سبيل تقليدي لأنتونيللي يتمثّل في أن يدخل الفورمولا 1 لموسم أو اثنين ضمن إعارة لفريق ويليامز، مثلما فعل راسل في الماضي. لكن وولف قال بأنه لم يرغب في أن "يتأثّر سائقه الناشئ ببيئة وثقافة فريق آخر".

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من جهته، اعترف ماركو، الذي يشرف على برنامج ناشئي ريد بُل الشهير والناجح، بأن كان يراقب أنتونيللي منذ بضعة أعوام.

حيث قال: "لقد أثارت سرعته إعجابي. ولكن لا يمكنك امتلاك كل شيء".

وأضاف: "ماكس هو ماكس بالطبع، لذلك على أنتونيللي الآن أن يثبت نفسه. عليه أن يحقق النتائج، وذلك ليس مضمونًا في الفورمولا 1".

وتابع: "لقد رأينا جميعًا سائقين يفقدون الحافز، تؤثر عليهم الحياة، يخسرون مكامن قوتهم. كل ذلك حدث من قبل".

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