ماركو يشكر مكلارين على "قوانين البابايا" التي ساعدت ريد بُل

خسر لاندو نوريس فرصة كسب مزيد من النقاط من خصمه الأساسي ماكس فيرستابن متصدر الترتيب العام ضمن بطولة السائقين، وذلك بعد رفض مكلارين تطبيق أوامر الفريق لصالحه خلال سباق مونزا الذي عانت فيه ريد بُل بشكل واضح.

وخاضت العلامة النمساوية سباقاً صعباً للغاية على حلبة مونزا العريقة، حيث تأهل فيرستابن وزميله سيرجيو بيريز بالمركزين السابع والثامن، ولم يفلحا سوى بتحقيق المركزين السادس والثامن على التوالي.

ووصف الهولندي بطل العالم ثلاث مرات، سيارة ريد بُل بأنها "غير قابلة للقيادة".

لكن ما زاد الطين بلة بالنسبة إلى العلامة النمساوية هو تحسّن مستويات مكلارين، مرسيدس وفيراري كذلك خلال السباق.

ونجحت فيراري بتطبيق استراتيجية التوقف الواحد، لتحرز فوزاً عريضاً على حلبة الموطن مع شارل لوكلير، متقدماً على ثنائي مكلارين: أوسكار بياستري ولاندو نوريس.

لكن مكلارين خلال السباق رفضت تطبيق أوامر الفريق ومنح نوريس الأفضلية أمام زميله لتحقيق المركز الثاني لخصم نقاط إضافية من فارقه خلف فيرستابن ضمن ترتيب البطولة.

وذلك يعني أن نوريس كان ليسجل 19 نقطة (بعد تحقيق نقطة اللفة الأسرع في السباق)، بدلاً من 16.

والأهم من ذلك أن الفريق كان قد طبّق الأوامر بحق نوريس في المجرّ للتخلي عن فوزه بالسباق لصالح زميله بياستري.

وتُسمي مكلارين الطريقة التي تتعامل بها مع السائقين بـ "قوانين البابايا".

حيث علّق ماركو في تصريح لـ "De Telegraaf" بعد السباق قائلاً: "نتيجة محبطة؟ كلا على الإطلاق".

وأكمل: "كنا نتوقع نوعاً ما حصول ذلك، وأودّ تهنية فيراري على فوزهم".

وتابع: "أود شكر مكلارين على روحهم الرياضية كذلك. أقدّر لهم ذلك، فقد حسّنوا من وضعنا بعض الشيء!".

واسترسل: "يمكن رؤية ما قاموا به في الجولة، لم يقوموا بتبديل المراكز بين سائقيهم".

وأضاف: "بتعبير آخر، تأثير سوء تأديتنا لم يكن كبيراً. بل كان ليصبح أسوأ، لكن الفارق مماثل لما كان في زاندفورت تقريباً".

وتكلم ماركو حول فارق 62 نقطة ضمن ترتيب بطولة السائقين، رغم أن الفارق ضمن بطولة المصنعين انخفض إلى 8 فقط.

فقال معقّباً على قرار أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين بعدم تبديل مركزي سائقيه في مونزا: "نحن نرحّب بمقاربتهم ذات الروح الرياضية تلك!".

وأكمل: "في السباق، لم تكن استراتيجية التوقف الواحد، أو الوتيرة، كافيين بالنسبة لنا. كنا نفتقر للسرعة".

واختتم: "حين بدأ ماكس يضغط بقوة، تضررت الإطارات مباشرة. كان هدفنا الحدّ من الخسائر".