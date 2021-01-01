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ماركو يشرح الصورة مع بيريز في أبوظبي قبل إعلان التعاقد معه

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ماركو يشرح الصورة مع بيريز في أبوظبي قبل إعلان التعاقد معه

شرح فريق ريد بُل خلفيّة الصورة التي التُقطت لسيرجيو بيريز مع مديرَي الفريق في أبوظي قبيل الإعلان عن ضمّه كسائقٍ أساسي لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

في ظلّ شعور ريد بُل بأنّ أليكسندر ألبون لم يُقدّم ثبات الأداء الضروريّ ومستوى التحسّن المأمول، فقد اختارت التعاقد مع بيريز للعام المقبل.

وتمّ إعلام السائقين بالقرار يوم الجمعة بعد الجولة الختاميّة في أبوظبي، قبل أن يأتي الإعلان الرسمي بعد ذلك ببضع ساعات.

لكن كان هناك بعض الجدل على إثر نشر كريستيان هورنر مدير الفريق لصورة بعد وقتٍ قصير من الإعلان أظهرته هو وبيريز وهيلموت ماركو.

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ولاحظ البعض أنّ الصورة التُقطت في أبوظبي، حيث كانت الستائر من غرف الفندق المتواجد في الحلبة.

فضلًا عن ذلك كان بيريز يرتدي ذات الملابس التي ظهر بها في صورته أثناء تبادله الخوذ مع سيباستيان فيتيل بعد سباق مرسى ياس.

وبحديثه حصريًا لموقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال تلك الصورة، أكّد ماركو أنّها التُقطت بالفعل في أبوظبي، لكنّه نفى أنّ القرار النهائيّ كان قد اتُخذ حينها.

وقال ماركو: "ليس للصورة أيّ علاقة بتوقيع العقد. كان لقاءً اجتماعيًا حينها، ولم يكن هناك أيّ شيء مؤكّد. التقطنا الصورة تحسّبًا في حال أصبح الأمر مؤكّدًا لاحقًا. يُمكن الإمضاء على العقود بشكلٍ إلكتروني هذه الأيّام".

وعندما سُئل إن كانت الصورة قد التُقطت ليلة الأحد أو صباح الإثنين، قال ماركو: "لا أذكر بالضبط بكلّ صدق. كانت عطلة نهاية أسبوع مليئة بالأحداث. وأتت الفرصة لأنّه لم يكن يُسمح لنا في جميع الأحوال بمغادرة الفندق بسبب قيود كورونا".

وبالرغم من آمال ريد بُل بعدم تتبّع الصورة واكتشاف التقاطها في أبوظبي، قال مركو أنّ الستائر وملابس بيريز أفشيا كلّ شيء.

وقال حيال ذلك: "ارتدى بيريز ذات القميص عندما سلّمه فيتيل خوذته. أفشى ذلك كلّ شيء أكثر من مجرّد الستائر."

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