ماركو يرفض مناقشة مستقبل فيرستابن مع ريد بُل

عانت ريد بُل من تقلبات في الأداء منذ جولة إسبانيا، حيث تقلص الفارق بينها وبين مكلارين أقرب ملاحقيها إلى 8 نقاطٍ فقط، ضمن ترتيب بطولة المصنعين.

وبعد سباق مونزا، سُئِل ماركو من قبل "OE24"، حول الفريق الذي يعتقد بأن ماكس سيقود معه في 2025 و2026.

فأجاب: "ما زال موسم 2026 بعيداً جداً. لكنه سيقود الموسم المقبل مع ريد بُل".

ويمتلك فيرستابن عقداً مع ريد بُل حتى نهاية موسم 2028، لكن هناك الكثير من الشائعات حول مستقبله.

خاصة وأن توتو وولف مدير فريق مرسيدس، لمّح مراراً وتكراراً إلى رغبته بضمّ الهولندي بطل العالم ثلاث مرات إلى صفوف السهام الفضية.

ويبدو أن التكهنات لن تتوقف حول مستقبل فيرستابن طالما أن تأدية السيارة بعيدة عن المستوى المطلوب.