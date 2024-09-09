جميع البطولات

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى

ماركو يرفض مناقشة مستقبل فيرستابن مع ريد بُل

رفض هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات الكلام حول مستقبل نجم الفريق، ماكس فيرستابن، مع العلامة النمساوية لموسم 2026 في الفورمولا واحد.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سام باغنال / صور لات

عانت ريد بُل من تقلبات في الأداء منذ جولة إسبانيا، حيث تقلص الفارق بينها وبين مكلارين أقرب ملاحقيها إلى 8 نقاطٍ فقط، ضمن ترتيب بطولة المصنعين.

وبعد سباق مونزا، سُئِل ماركو من قبل "OE24"، حول الفريق الذي يعتقد بأن ماكس سيقود معه في 2025 و2026.

فأجاب: "ما زال موسم 2026 بعيداً جداً. لكنه سيقود الموسم المقبل مع ريد بُل".

ويمتلك فيرستابن عقداً مع ريد بُل حتى نهاية موسم 2028، لكن هناك الكثير من الشائعات حول مستقبله.

خاصة وأن توتو وولف مدير فريق مرسيدس، لمّح مراراً وتكراراً إلى رغبته بضمّ الهولندي بطل العالم ثلاث مرات إلى صفوف السهام الفضية.

ويبدو أن التكهنات لن تتوقف حول مستقبل فيرستابن طالما أن تأدية السيارة بعيدة عن المستوى المطلوب.

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق روزبرغ: ريد بُل ستعود أقوى في السباقات المقبلة

أبرز التعليقات

ماكس فيرستابن
More from
ماكس فيرستابن
جوردان: ريد بُل ستدفع الثمن غالياً لأنها لم تطرد بيريز

جوردان: ريد بُل ستدفع الثمن غالياً لأنها لم تطرد بيريز

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
جوردان: ريد بُل ستدفع الثمن غالياً لأنها لم تطرد بيريز
روزبرغ: ريد بُل ستعود أقوى في السباقات المقبلة

روزبرغ: ريد بُل ستعود أقوى في السباقات المقبلة

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
روزبرغ: ريد بُل ستعود أقوى في السباقات المقبلة
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
ريد بُل ريسينغ
More from
ريد بُل ريسينغ
بيريز: لم أتساءل أبداً حول خروجي من ريد بُل

بيريز: لم أتساءل أبداً حول خروجي من ريد بُل

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
بيريز: لم أتساءل أبداً حول خروجي من ريد بُل
بيريز: فيرستابن أصبح يعاني من نفس مشاكلي

بيريز: فيرستابن أصبح يعاني من نفس مشاكلي

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
بيريز: فيرستابن أصبح يعاني من نفس مشاكلي
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار

الموتو جي بي ستعتمد اتصالات لاسلكيّة مع الدرّاجين في 2025

الموتو جي بي ستعتمد اتصالات لاسلكيّة مع الدرّاجين في 2025

MGP موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
الموتو جي بي ستعتمد اتصالات لاسلكيّة مع الدرّاجين في 2025
من سيارة ريد بُل "الوحش" إلى "ارتدادات" فيراري - ماذا وراء مشاكل توازن سيارات الفورمولا 1؟

من سيارة ريد بُل "الوحش" إلى "ارتدادات" فيراري - ماذا وراء مشاكل توازن سيارات الفورمولا 1؟

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
من سيارة ريد بُل "الوحش" إلى "ارتدادات" فيراري - ماذا وراء مشاكل توازن سيارات الفورمولا 1؟
ألبين "على بُعد أسابيع" من اتّخاذ قرارها بشأن محرّك مرسيدس

ألبين "على بُعد أسابيع" من اتّخاذ قرارها بشأن محرّك مرسيدس

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
ألبين "على بُعد أسابيع" من اتّخاذ قرارها بشأن محرّك مرسيدس
نوريس: بوسع أنتونيللي التعلم من راسل أحد أفضل سائقي الفورمولا واحد

نوريس: بوسع أنتونيللي التعلم من راسل أحد أفضل سائقي الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
نوريس: بوسع أنتونيللي التعلم من راسل أحد أفضل سائقي الفورمولا واحد

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط