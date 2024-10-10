ماركو يرغب بسائق آخر مكان بيريز في ريد بُل لموسم 2025
يبدو بأن هدف بيريز بالبقاء مع ريد بُل للموسم المُقبل يزداد صعوبة يومًا تلو الآخر.
هيلموت ماركو، كريستيان هورنر وسيرجيو بيريز، ريد بُل
الصورة من قبل: ليونيل نغ/ صور ساتون
صرّح هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل برغبة الفريق أن يكون زميل ماكس فيرستابن في موسم 2025 هو سائق من برنامج ناشئي العلامة النمساوية.
لطالما أخرجت أكاديمية ريد بُل للناشئين العديد من المواهب الرائعة، لعل أبرزها يوكي تسونودا سائق آر بي، وزميله الحالي ليام لاوسون الذي حل مكان دانيال ريكاردو لما تبقى من هذا الموسم.
في المقابل، يواجه سيرجيو بيريز ضغطًا كبيرًا بشأن فرصه للبقاء في الفورمولا 1 مع ريد بُل، وذلك بعد سلسلة التأديات الضعيفة التي ظهر بها، وبشكل مثير للاهتمام عقب تجديد عقده لموسمين في وقت سابق من هذا العام.
لكنه تسبب بأضرار كبيرة للفريق على صعيد النتائج لتخسر ريد بُل صدارة الصانعين مؤخرًا لصالح مكلارين.
وكانت العلامة النمساوية تدرس بجدية استبدال المكسيكي قُبيل العطلة الصيفية، قبل أن تجدد ثقتها فيه وتعلن بقاءه حتى نهاية الموسم دون ضمانة على أنه سيكمل مع الفريق للموسم المُقبل.
من جهته وعند سؤاله من قبل ORF عما إذا سيبقى ماكس فيرستابن مع الفريق في موسم 2025، قال ماركو: "نعم، والوضع المثالي سيكون بجوار أحد سائقي برنامج ناشئينا".
وهذا يُشير بشكل كبير إلى أن ريد بُل تقيّم ترقية أحد سائقي أكاديميتها مثل تسونودا أو لاوسون لموسم 2025.
وهو ما أكّد عليه كريستيان هورنر مدير الفريق مؤخرًا بتصريحه أنه على الرغم من أن ريد بُل لم تغلق الباب تمامًا من ناحية مستقبل بيريز، لكنها منفتحة كذلك على خيارات أخرى.
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
شتاينر: "تعطّش" فيرستابن يجعله أفضل من هاميلتون
مانسل: ما زالت أمام فيرستابن فرصة للانضمام إلى مرسيدس
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
الأمطار تعيق اختبارات إطارات بيريللي مع ريد بُل ومكلارين
نوريس: منافسة فيرستابن هي الأصعب على الإطلاق
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أحدث الأخبار
"فيم" تعلن تجميد محركات الموتو جي بي لمدة عامين اعتبارًا من 2025
دوكاتي تقرّر تجميد تطوير درّاجتها "جي بي 24" لهذا الموسم
نيوي قلق بشأن قوانين 2026: "قد يتراجع مستوى المتعة للمشاهدين"
مقابلة خاصة مع كولابينتو: "كنت أتوقع أن أكون سريعاً"
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات