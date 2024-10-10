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ماركو يرغب بسائق آخر مكان بيريز في ريد بُل لموسم 2025

يبدو بأن هدف بيريز بالبقاء مع ريد بُل للموسم المُقبل يزداد صعوبة يومًا تلو الآخر.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
هيلموت ماركو، كريستيان هورنر وسيرجيو بيريز، ريد بُل

هيلموت ماركو، كريستيان هورنر وسيرجيو بيريز، ريد بُل

الصورة من قبل: ليونيل نغ/ صور ساتون

صرّح هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل برغبة الفريق أن يكون زميل ماكس فيرستابن في موسم 2025 هو سائق من برنامج ناشئي العلامة النمساوية.

لطالما أخرجت أكاديمية ريد بُل للناشئين العديد من المواهب الرائعة، لعل أبرزها يوكي تسونودا سائق آر بي، وزميله الحالي ليام لاوسون الذي حل مكان دانيال ريكاردو لما تبقى من هذا الموسم.

في المقابل، يواجه سيرجيو بيريز ضغطًا كبيرًا بشأن فرصه للبقاء في الفورمولا 1 مع ريد بُل، وذلك بعد سلسلة التأديات الضعيفة التي ظهر بها، وبشكل مثير للاهتمام عقب تجديد عقده لموسمين في وقت سابق من هذا العام.

لكنه تسبب بأضرار كبيرة للفريق على صعيد النتائج لتخسر ريد بُل صدارة الصانعين مؤخرًا لصالح مكلارين.

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وكانت العلامة النمساوية تدرس بجدية استبدال المكسيكي قُبيل العطلة الصيفية، قبل أن تجدد ثقتها فيه وتعلن بقاءه حتى نهاية الموسم دون ضمانة على أنه سيكمل مع الفريق للموسم المُقبل.

من جهته وعند سؤاله من قبل ORF عما إذا سيبقى ماكس فيرستابن مع الفريق في موسم 2025، قال ماركو: "نعم، والوضع المثالي سيكون بجوار أحد سائقي برنامج ناشئينا".

وهذا يُشير بشكل كبير إلى أن ريد بُل تقيّم ترقية أحد سائقي أكاديميتها مثل تسونودا أو لاوسون لموسم 2025.

وهو ما أكّد عليه كريستيان هورنر مدير الفريق مؤخرًا بتصريحه أنه على الرغم من أن ريد بُل لم تغلق الباب تمامًا من ناحية مستقبل بيريز، لكنها منفتحة كذلك على خيارات أخرى.

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