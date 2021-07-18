ماركو يرغب بحظر هاميلتون من سباق لقاء حادثة فيرشتابن

جمع حادثٌ بين سائق ريد وغريمه على اللقب لويس هاميلتون في اللفّة الافتتاحيّة من سباق سيلفرستون.

وكان هاميلتون قد انغمس في الخطّ الداخليّ لفيرشتابن بالتوجّه إلى المنعطف الأيمن السريع، لكنّ الهولندي تشبّث بالخطّ الخارجي.

والتفت سيارة فيرشتابن بعد احتكاك إطاره الخلفي الأيمن بإطار هاميلتون الأيسر الأمامي، وانكسر نظام تعليقه ما دفعه بسرعة عالية نحو حاجز الإطارات المقابل.

وبالرغم من أنّ المراقبين وجّهوا عقوبة 10 ثوانٍ لهاميلتون لقاء الحادثة، فإنّ ماركو الغاضب لا يزال يعتقد بضرورة توجيه عقوبة أكثر قساوة.

وبحديثه إلى قناة "سكاي" الألمانيّة، اتّهم ماركو هاميلتون بـ "قيادة خطرة"، حيث قال: "لا يُمكنك فعل ذلك في القوانين الرياضيّة الطبيعيّة. لا أعلم ما هي أقصى عقوبة يُمكن توجيهها، لكنّ هكذا سلوكٍ خطر ومتهوّرٍ تجب معاقبته بالحرمان من المشاركة أو شيء ما".

وقال ماركو أنّه لا يشكّ مطلقًا في أنّ اللوم لا يقع على هاميلتون، حيث شعر بأنّه من غير المنطقي أن تقع هكذا حادثة في منعطفٍ عالي السرعة مثل "كوبس".

وقال: "لو لمس متنافسٌ إطارنا الخلفيّ الأيمن بإطاره الأمامي الأيسر، فحينها لم تعد تلك حادثة تسابق في المنعطف الأسرع من الحلبة. تلك قيادة مهملة إلى خطرة".

وعندما قيل له بأنّ مرسيدس تعتقد بأنّ اللوم يقع على فيرشتابن، أجاب ماركو: "يبدو أنّهم عميان. أظهرت الإعادة ما حدث بشكلٍ واضح. لمس إطارنا الخلفيّ الأيمن بإطاره الأماميّ الأيسر ودفع فيرشتابن نحو الحاجز المقابل".