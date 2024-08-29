ماركو يرد على نظرية "تعمّد" فيرستابن الإبطاء في سباق هولندا
فنّد هيلموت ماركو الأحاديث التي أشارت بأن ماكس فيرستابن تعمّد الإبطاء من سرعته في سباق جائزة هولندا الكبرى.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ود.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ وكريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: إريك جونيوس
نفى هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل نظرية سائق الفورمولا 1 السابق ومذيع سكاي سبورتس مارتن براندل الذي ادّعى بأن ماكس فيرستابن قد أبطأ من سرعته مع الوصول إلى خط النهاية في سباق زاندفورت.
ووفقًا لبراندل، فإن فيرستابن أراد أن يُظهر لريد بُل مدى اتساع الفارق خلف مكلارين وبالتالي قدر العمل المطلوب من أجل تعويض ذلك.
لكن ماركو فنّد تلك الادعاءات قائلًا: "افتراض مارتن براندل بأن ماكس تعمّد الإبطاء خاطئ تمامًا".
وأضاف: "المسألة هي أنه عندما رأى عدم قدرته على مجاراة لاندو، لم يرغب بالمزيد من المخاطرة".
وتابع: "لقد سابق في هولندا مع إعدادات مختلفة بالمقارنة مع بيريز، حيث ظننا بأنه سيتمتع بمزيد من الارتكازية والقليل من الانزلاقات، لكنه خسر السرعة على المقاطع المستقيمة، بينما ظلت مستويات تآكل الإطارات مرتفعة".
وأكمل: "بالطبع لو استمر الوضع هكذا فستكون البطولة في خطر، لكننا على الجانب الآخر نعتقد بأن حلبة زاندفورت كانت مثالية بالنسبة إلى مكلارين، إلى جانب أن الحرارة كانت منخفضة، لذلك اجتمعت عدة عوامل في صالحهم".
واختتم: "علينا استعادة التوازن من جديد، ويجب أن يكون لتحديثاتنا تأثير فعلي على المسار. ما يزال لدينا فريق قوي وأثق بأن كل الأمور ستسير على ما يرام".
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